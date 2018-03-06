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مباحثات في الخرطوم حول تنسيق المواقف وتطوير العلاقات مع فرنسا وهولندا

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الخرطوم 6 مارس 2018- أجرى مسؤولان بوزارة الخارجية السودانية الثلاثاء مباحثات مع سفيري فرنسا وهولندا بالخرطوم حول تنسيق المواقف وتطوير العلاقات مع السودان.

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مقر الخارجية السودانية

وأجرى وكيل وزارة الخارجية عبد الغني النعيم مباحثات مع سفيرة هولندا لدى السودان، كارن بوفن، حول التشاور وتنسيق المواقف بين البلدين في مجلس الأمن خاصة الموضوعات المتعلقة بالسودان في أجندة المجلس.

وقال المتحدث باسم الخارجية، قريب الله خضر، في تصريح صحفي، تلقته (سودان تربيون) إن وكيل الخارجية، التقى الثلاثاء، السفيرة الهولندية، وبحث معها سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أن النعيم قدم لضيفته شرحاً حول مؤتمر السفراء السابع وموضوعه الاساسي "دبلوماسية اقتصادية لتعزيز السلام والتنمية".

وأضاف "كما بحث الاجتماع التشاور وتنسيق المواقف بين البلدين في مجلس الامن الذي تشغل فيه هولندا مقعداً غير دائمٍ للعامين 2018-2019، خاصةً الموضوعات التي تعني السودان على اجندة المجلس".

وأكد أن وكيل الخارجية أمن على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الأولية، مؤكداً استعداد حكومة السودان للتعاون في هذا الاتجاه.

وأعرب عن تطلعه إلى تطور العلاقات بين البلدين خاصةً في الجانب الاقتصادي، وأضاف أن الحكومة السودانية تشجع الشركات الهولندية الكبرى على معاودة نشاطها بالسودان، مؤكداً ان المجال أصبح مفتوحاً بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن البلاد.

من جانبها أكدت السفيرة الهولندية التزامها بالعمل المشترك والبنَّاء شاكرةً تعاون حكومة السودان، وابدت اهتمامها بتجربة السودان في هذه المرحلة التي يمثل فيها نموذجاً رائداً في تجربة الانتقال من العون الانساني في مرحلة الطوارئ الى مرحلة التنمية وما أسمته "بالتنمية من اجل الامن والسلام".

من جهته بحث وزير الدولة بوزارة الخارجية، حامد ممتاز، مع السفيرة الفرنسية لدى الخرطوم، ايمانويلا بلاتمان، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقدم ممتاز شرحاً لتطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية في السودان ودوره في دعم الاستقرار الإقليمي.

وجدد التأكيد على التزام الحكومة بتحقيق السلام في السودان عبر التفاوض في المنطقتين ودارفور.

وكرر الوزير مطالبة فرنسا لاستخدام نفوذها الدولي لحث الحركات المسلحة على الانخراط في مفاوضات السلام.

ودعا الوزير الشركات الفرنسية للاستثمار في السودان خاصة بقطاعات الانتاج الاساسية مثمناً عمل وكالة العون التنموي الفرنسية خاصةً في دارفور ودعمها للمشروعات الإنتاجية.

وأكد حرص السودان على تطوير العلاقات الثنائية وترتيب الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية للالتقاء بنظيره الفرنسي في باريس "من اجل تعميق العلاقات بين البلدين وخلق تفاهمات مشتركة في مجال التعاون الإقليمي".

وأفاد المتحدث باسم الخارجية قريب الله الخضر إن السفيرة الفرنسية أكدت حرص بلادها على تطوير العلاقات ودعم عملية السلام في السودان، وقالت ان عدد من الشركات في بلادها ابدت رغبتها في الدخول للسوق السوداني منها شركة (بلوغييه) لإدارة وتطوير ميناء بورتسودان الجنوبي.

كما عددت مشروعات وكالة التنمية الفرنسية في دارفور خاصة دعم وتطوير عملية الانتاج الزراعي، وعبرت عن شكر بلادها للسودان لتعزيز الاستقرار الإقليمي والتعاون لمكافحة الاٍرهاب والهجرة غير الشرعية.



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