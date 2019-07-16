 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 16 تموز (يوليو) 2019

مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم تصف قرار استئناف الدراسة بـ (الغامض)

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 16 يوليو 2019 - رفضت مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم قرار إدارة الجامعة باستئناف الدراسة الأحد المقبل، قائلة إن القرار جاء مفاجئاً وغامضا بالنظر للظروف الأمنية الحالية واقترحت 20 أغسطس موعدا جديدا لبدء العام الجامعي.

JPEG - 49.8 كيلوبايت
اساتذة بجامعة الخرطوم أثناء وقفة احتجاجية في 30 يناير 2019 (سودان تربيون)

وأعلنت جامعة الخرطوم الأحد الماضي أن مجلس العمداء عقد اجتماعاً طارئاً وقرر استئناف الدراسة بالجامعة على مراحل تبدأ اعتبارا من 21 يوليو الجاري.

وانتقدت المبادرة التي تضم نخبة من أساتذة جامعة الخرطوم في بيان تلقته "سودان تربيون" الثلاثاء قرار إعادة فتح الجامعة في هذا الوقت، واضعة عدة شروط مطالبة بتنفيذها قبل استئناف الدراسة.

وقال البيان إن "القرار جاء مفاجئاً وغامضاً ومبتوراً إذ كان من الأولى عرضه في مؤتمر صحفي رسمي للإجابة على التساؤلات التي تدور في أذهان الأسر والطلاب عن الظروف الأمنية حول الجامعة وضيق زمن الاعلان لإتاحة الفرصة للطلبة لتوفيق أوضاعهم وقرب عطلة عيد الأضحى وما يترتب عليه".

ووضعت المبادرة على رأس شروطها الاتفاق السياسي الذي يُمهِّد للاستقرار والإصلاح، وتوفير الأمن لمنسوبي الجامعة من خلال سحب قوات الدعم السريع وأي قوات نظامية أخرى وحل الوحدات الجهادية التابعة لطلاب حزب المؤتمر الوطني البائد.

وكانت جامعة الخرطوم شكلت في عام 2014 لجنة مختصة لحصر محتويات ودور الوحدات الجهادية، وقدمت تقريراً وتصوراً متكاملاً للاستفادة من أصول الوحدات ومواردها بعد حلها في أنشطة الجامعة الأكاديمية.

كما طالبت المبادرة بتهيئة السكن الداخلي وإعادة تشييد الأسوار خاصة ذي الصلة بالطالبات، بجانب العمل على المساهمة في حل مشاكل الطلاب الاقتصادية.

وشددت على أن تحقيق هذه المطالب بصورة عاجلة يساهم في الاستقرار الأكاديمي كما أنها تبث الطمأنينة في نفوس الأسر والطلاب، وحينها سيكون الوقت مناسبا لاستئناف الدراسة.
وأضافت " نرى أن الوقت الأنسب لاستئناف الدراسة يوم 20 أغسطس"

وكان تجمع أساتذة الجامعات السودانية رفض بدوره إعادة فتح الجامعات في هذا الوقت واضعا عدة شروط لتحقيقها قبل استئناف الدراسة.

وهي الشروط التي أمن عليها بيان مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم وعلى رأسها إقالة مديري الجامعات الحاليين ونوابهم واختيار مديرين ونواب جدد عبر ترشيح من أساتذة الجامعات.

كما اشترطت حل وتفكيك الوحدات الجهادية التي زرعها النظام السابق في الجامعات لإرهاب الطلاب. والتحقيق النزيه الشفاف في قتل المتظاهرين العزل، وتقديم الجناة للعدالة، لجهة إن أكثر الشهداء كانوا من طلابنا بالجامعات.

ودعت الى التزام المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية في أقرب وقت وإتاحة الحرية للحكومة المختارة لتطهير الخدمة المدنية مما علق بها من فساد النظام السابق.

وأعلنت الأسبوع الماضي عدد من الجامعات استئناف الدراسة بعد اغلاق دام نحو 7 شهور.
وتعطلت الدراسة بالجامعات لنحو 7 أشهر على خلفيّة الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في 19 ديسمبر 2018 وأطاحت بنظام عمر البشير في 11 أبريل الماضي.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الديمقراطية و مكانة الجيش : الحالة السودانية 2019-07-15 07:03:34 عبدالوهاب الأفندي على الرغم من المحاذير المشروعة تجاه الاتفاق الذي يوشك أن يرى النور بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، إلا أن وضعه موضع التنفيذ هو الخيار الأفضل للسودان، في وجود حاجة ملحة (...)

الثورة مستمرة: هل تجاوز المحتوى حدود العبارة؟ 2019-07-15 06:34:03 مجدي الجزولي تنعقد وتنفض جلسات التفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحرية التغيير وبينهما وسيط عن الحكومة الإثيوبية وآخر عن الاتحاد الافريقي. تناقلت الأخبار أكثر من عقدة تحول دون الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، الاتفاق الذي ظل (...)

اتفاق أم لا اتفاق 2019-07-14 18:46:32 بقلم : محمد عتيق مظاهر الرعب التي تطغى على تصرفات المجلس العسكري وصلت ذروتها أمس في محاولته إقحام بنود جديدة على اتفاقه مع ق.ح.ت ليسيطر بموجبها على الهيئة القضائية وليصبغ على أعضائه حصانةً مطلقةً من أية مساءلات جنائية !! (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.