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(مبادرة المجتمع المدني) تنتخب أمين مكي رئيساً في أول جمعية عمومية

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الخرطوم 4 يناير 2017- انتخبت مبادرة المجتمع المدني السودانية، د. أمين مكي مدني، رئيساً لها، كما انتخبت أعضاء اللجنة التنفيذية البالغ عددهم (21) عضواً، في أول جمعية عمومية لها.

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رئيس مبادرة المجتمع المدني د. أمين مكي..صورة لـ(سودان تربيون)

وعقدت المبادرة جمعيتها العمومية الإثنين في سرية تامة بأحد المواقع بام درمان، بحضور عدد كبير من المنظمات المدنية والجمعيات والاتحادات.

وقال بيان عن المبادرة تلقته (سودان تربيون) الأربعاء، إن الجمعية انتخبت بالإجماع د. أمين مكي مدني، رئيسا ، بجانب اختيار اللجنة التنفيذية المكونة فضلا عن إجازة الميثاق والنظام الاساسي.

وأفاد أن الجمعية العمومية أبقت على اسم "مبادرة المجتمع المدني"، مضيفاً "وهو الاسم الذي التصق بالمبادرة منذ توقيعها علي نداء السودان نهايات العام 2014م الي جانب الجبهة الثورية وحزب الامة القومي وقوي الاجماع الوطني بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا".

وتتكون مبادرة المجتمع المدني، من عدد من المنظمات الطوعية السودانية، ظهرت في ديسمبر 2014 حينما وقعت على نداء السودان، كطرف اساسي بجانب حزب الأمة القومي، والحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، وحركتي العدل والمساواة، وتحرير السودان.

وقال البيان المذيل باسم رئيس المبادرة، أمين مكي مدني، إن الجمعية العمومية للمبادرة شهدت مداولات ونقاشا واسعا واضافات وتعديلات عديدة بشأن الميثاق والنظام الاساسي، قبيل إجازتها. مردفاً "وتناولت تلك المواثيق الاسم والمقر والمبادئ والاهداف والوسائل والعضوية والاطار التنظيمي والشوؤن المالية".

وينتظر ان تعقد اللجنة التنفيذية التي تم انتخابها، اجتماعها خلال اليومين القادمين لتوزيع اعباء المكاتب والامانات داخل اللجنة.



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