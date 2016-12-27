مبارك الفاضل: الخرطوم قبلت بنقل الإغاثة عبر (أصوصا) بواسطة المعونة الأميركية

الخرطوم 27 ديسمبر 2016 ـ كشف السياسي مبارك الفاضل معلومات مثيرة بشأن عملية السلام في السودان، وزعم أن الحكومة وافقت على مطلب الحركة الشعبية ـ شمال، بنقل 20٪‏ من الاغاثة عبر أصوصا الاثيوبية بواسطة هيئة المعونة الأميركية.

مبارك الفاضل في مؤتمر صحفي بالخرطوم ـ الأحد 8 مايو 2016.. صورة لـ(سودان تربيون)

وأوضح الفاضل في بيان ذيله بصفة رئيس المجلس الانتقالي لحزب الأمة، تلقته (سودان تربيون) الثلاثاء، أن الوسيط الأميركي، دونالد بوث، استطاع انتزاع موافقة الحكومة على مطلب الحركة الشعبية ـ شمال بنقل 20% من الاغاثة (الأدوية) عبر معبر أصوصا الاثيوبية بواسطة هيئة المعونة الاميركية، معتبراً الخطوة استدراك وتنازل مهم من الحكومة يزيل آخر عقبة امام توقيع الحركة لاتفاق وقف العدائيات.

وتعثرت جهود المفاوضات بعد أن علقت الآلية الأفريقية المباحثات بين الحكومة السودانية والمسلحين بأديس أبابا حول مساري دارفور والمنطقتين في أغسطس الماضي، بسبب تباعد المواقف بين الأطراف في ملفي المساعدات الإنسانية والترتيبات الأمنية، حيث تمسك مفاوضو الحكومة بعدم نقل الاعانات الانسانية من الخارج بينما طالبت الحركة بتوفير ممرات خارجية تسمح بجلب الاغاثة للمناطق الخاضعة لسيطرتها في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وذكر الفاضل أن الحركة، وضعت شرطين حتى توقع على وقف العدائيات، اولها ان ينقل كل قادتها العسكريين إلى اديس أبابا ليجتمعوا ويقرروا في الأمر، وثانيها ان تتلقي تعهد من الادارة الاميركية الجديدة بالتزامها باتفاق إدارة اوباما مع حكومة السودان بنقل المعونة الاميركية لنسبة الـ 20% عبر اصوصا الاثيوبية.

وأفاد الفاضل أن زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي طلب من الوسطاء تجميد الرئيس عمر البشير، لاجراءات تنفيذ مخرجات الحوار وتشكيل الحكومة الجديدة، لمدة ستة أشهر، مضيفاً "لكن اقتراحه بالتجميد لم يجد قبول الوسطاء".

وقال إن المهدي، وافق على تنشيط المسار السياسي بعقد اجتماع اديس أبابا بين تحالف باريس وآلية الحوار، ومناقشة مخرجات الحوار، وكيفية انضمامهم لها.

وحول مسار دارفور قال الفاضل إن المبعوث الاميركي والطرف المفاوض من الحكومة برئاسة امين حسن عمر، نجحا في التوصل مع دولة قطر إلى اتفاق باعتماد ما تم التوصل اليه بين الحكومة والحركات في ملف الترتيبات العسكرية والإنسانية كملحق لاتفاق الدوحة.

وأضاف "لكن مع كل هذه الإنجازات فما زال التردد والتوجس والتكتيك يغلب علي ردود فعل الحركة الشعبية شمال وحركتي جبريل ابراهيم ومني أركو مناوي".

وأشار لغياب حركتي "جبريل ومناوي" عن لقاء الدوحة، كما غابت الحركة الشعبية عن ورشة مركز كارتر في نيروبي.

وأوضح أن المعارضة المسلحة ما زالت مواقفها تكتيكية نحو الحوار، ترتبط بالضغط على النظام من أجل قسمة أكبر للسلطة، مضيفاً "لكن ضرر هذا التكتيك الذي يقدم المصالح الحزبية على الوطنية من شانه ان يضر ضرر بليغ بمشروع التغيير السياسي السلمي في البلاد كما انه يخاطر باندلاع الحرب من جديد".

ومضى يقول "اننا في حزب الامة اكبر الأحزاب السودانية وأقدمها سندعم بقوة مشروع التسوية السياسية وتحقيق السلام عن قناعة بانه اقصر الطرق واسلمها لتحقيق التحول الديمقراطي والسلام في بلادنا".

بشار الى أن حزب الأمة تبرأ مرارا من الفاضل وأكد ان الرجل لم يعد يمثله سياسيا، وأنه لايعبر عن أي من مؤسسات الحزب.

وأعلن مبارك المشاركة في آليه متابعة تنفيذ مخرجات الحوار والعمل مع المؤمنين بالتسوية السلمية لدفع الجهود المخلصة.

وناشد الفاضل الحركة الشعبية والحركات المسلحة في دارفور للتقدم والتوقيع على وقف الحرب والإنتقال لتحقيق طموحاتهم عبر النضال السياسي.

ودعا الرئيس البشير لتمديد وقف اطلاق النار، "لأن التقدم في تنفيذ متطلبات التغيير والتحول الديمقراطي في ظل تجميد الحرب يحسم التردد ويهزم دعاة الحرب ويحقق السلام".