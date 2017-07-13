مبارك الفاضل: قرار الإدارة الأميركية حوى مؤشرات إيجابية

الخرطوم 13 يوليو 2017- قال القيادي السياسي المعروف مبارك الفاضل، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن تأجيل النظر في رفع العقوبات عن السودان لمدة ثلاثة شهور، حوى عدة ايجابيات داعياً الحكومة إلى ضبط النفس والاستمرار في الحوار والسعي لتطبيع العلاقات مع أميركا ودول الغرب.

مبارك الفاضل المهدي (سودان تربيون)

وقال الفاضل الذي يشغل منصب وزير الإستثمار،في بيان تلقته (سودان تربيون) الخميس، إن قرار تعليق العقوبات والغاءها أصبح ملزماً للرئيس دونالد ترامب بعد أن تبناه وأدخل عليه التعديلات الخاصة به، بينما الغى قرار الرئيس السابق أوباما برفع العقوبات عن دولة كوبا.

وأكد أن القرار أبقى على تعليق العقوبات وإنسياب التعامل الاقتصادي والسياسي مع السودان، كما أشاد بالتقدم الذي احرزه السودان ووفاءه بتعهداته في المحاور الخمس.

وأوضح أن القرار الغى المادة 11 التي تشترط تقديم تقرير للرئيس الأمريكي من عدة ادارات رسمية أمريكية ومن منظمات المجتمع المدني عن أداء السودان في المحاور الخمس مردفاً "بالتالي اكتفى بالتقرير الإيجابي الذي قدم له وأصبح القرار بعد ثلاثة أشهرغير مقيّد بأي جهات أخري".

وقال الفاضل إن العقوبات الاقتصادية والمالية الأميركية أضرّت وما زالت تضرّ بالشعب السوداني وتؤثر على معاشه اليومي، مشيراً إلى اقرار مؤتمر الحوار الوطني ضرورة تطبيع علاقات السودان مع أميركا ودول الغرب والعمل على رفع العقوبات.

وأضاف "ندعو الجميع في حكومة الوفاق الوطني إلى ضرورة ضبط النفس والاستمرار في الحوار والسعي الحثيث لتطبيع علاقات السودان السياسية والاقتصادية مع أمريكا ودول الغرب ومتابعة النجاحات التي تحققت في ملف سياستنا الخارجية لتحقيق الغايات المنشودة".

إلى ذلك ابدت حركة (الاصلاح الآن)، برئاسة غازي صلاح الدين، تفهمها لقرار الحكومة السودانية بتجميد عمل لجنة التفاوض مع الجانب الأمريكي، على خلفية التأجيل المستمر من الحكومات الأمريكية المتعاقبة الوفاء بالتزامها برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان.

وأعلنت أن موقفها يؤيد الرفع الفوري للعقوبات لجهة أنه إجراء ضروري وشرط مهم لتطبيع علاقات السودان المالية والاقتصادية، وحل أزمات السودان الاقتصادية ورفع المعاناة عن المواطنين.

كما أكدت الحركة في بيان تلقته (سودان تربيون) الخميس، أن قضية الإصلاح السياسي مطلب مشروع ومبدئي وشرط مهم لمعالجة أزمات البلاد.

واضافت في بيانها "نشدد على أن المطلبين، أي إلغاء العقوبات والإصلاح السياسي الشامل، هما مطلبان مستقلان عن بعضهما البعض، وكل منهما ملزم بذاته، ويجب الا يخضعا للمقايضات السياسية".

وأوضحت أن الحل هو رفع العقوبات فوراً، وتطبيق إجراءات الإصلاح السياسي والاقتصادي دون تأجيل، ودون تعليق مطلب على مطلب آخر.