مبارك الفاضل يفتح النار في كل الاتجاهات ويتوقع استقالة (حمدوك)

مبارك الفاضل يتحدث في مؤتمر صحفي بدار الحزب..الأربعاء 13 نوفمبر (سودان تربيون)

الخرطوم 13 نوفمبر 2019- شن مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة في السودان، الأربعاء هجوماً عاصفاً علي قوى إعلان الحرية والتغيير – الذراع الحاكم حاليا،، وتوقع ان تسبب المشاكسات بين مكوناتها في فشل الحكومة الانتقالية واستقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، كما رفض الاتهامات الموجهة الى السعودية والامارات

وتبدت ملامح خلافات قوية بين أحزاب تحالف" الحرية والتغيير" إثر هجوم متبادل بين قوى رئيسية فيه على رأسها حزب الأمة والشيوعي من جهة، والمؤتمر السوداني والشيوعي من جهة أخرى.

وأشار الفاضل للتناقضات البرامجية بين مكونات "الحرية والتغيير"، قائلا:" في الوقت الذي يرى فيه حمدوك ووزير ماليته أن الحل يكمن في تبني برامج الاصلاح الاقتصادي المطلوب من المؤسسات الدولية فان بيانات لحزب البعث والحزب الشيوعي ترفض هذا التوجه بل وتشكيلات داخل تجمع المهنيين ذات الرؤي الاشتراكية ترفع شعار "لن يحكمنا البنك الدولي".

وتابع "في نهاية المطاف سيجد رئيس الوزراء نفسه أمام خيارين إما ان يجلس كما المتفرج أو يذهب" ويقول الفاضل إن حمدوك سيختار المغادرة.

واتهم الفاضل الحكومة الانتقالية بالتقاعس عن حسم القضايا التي من شأنها معالجة الأزمة الاقتصادية وعلى رأسها استعادة الاموال المنهوبة بواسطة قيادات النظام المعزول.

واقترح لمعالجة ذلك توظيف محاكم الطوارئ مع تفعيل قانون الثراء الحرام لتقديم قيادات النظام السابق للمحاكم الايجازية ومصادرة كل الاموال التي تثبت التحقيقات انها مسروقة.

وحمل الفاضل وزراء الحكومة تأخير حسم هذه الملفات ودمغهم بالافتقار الى الجدية والمعرفة.

واستبعد نجاح حكومة حمدوك في ايجاد حلول للأوضاع الاقتصادية المأزومة لغياب البرنامج واضح الملامح ولعدم الشفافية في التعامل مع المواطنين والإصرار على انتهاج مبدا الحصول علي عطايا من الخارج.

ورهن الفاضل علاج الازمة الاقتصادية باستمرار السودان في تحالفه مع الامارات والسعودية في حرب اليمن.

وهاجم في هذا السياق تصريحات سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب التي اتهم فيها الدولتين بالتآمر على الثورة السودانية.

وعد هجوم الخطيب على الرياض وأبو ظبي استهتاراً بمصالح السودان الاستراتيجية والاقتصادية وتجاهلاً لما قال انه دعم اقتصادي كبير حصل عليه السودان من تلك الدول.

ودافع مبارك الفاضل عن استمرارية مشاركة القوات السودانية في حرب اليمن لأنها تحمي المصالح الاستراتيجية للسودان وامنه القومي واعتبر اعلان بعض المكونات رفضها لهذه المشاركة وتوصيفها بالعبثية يعبر عن عدم وعي.

وقال "على البعض ان يقرأ قبل ان يطلق الكلام" مؤكداً ان الموقف الصحيح للسودان هو ان يكون جزءا من التحالف العربي في الخليج بقيادة المملكة والامارات.