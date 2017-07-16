مبارك المهدي: ماذا جرى؟ (2)

مصطفى عبد العزيز البطل

mustafabatal@outlook.com

(1)

مهما كان جهد التحري والتقصي الذي تبذله للوصول الى خفايا وأسرار المؤامرات والانقلابات والغزوات في تاريخ السودان الحديث، ومدى قناعتك بأنك وقفت على كل شاردة وواردة، فأنك تفاجأ دائما بأن هناك جديد لم تكن قد وقعت عليه، ولم يكن ليخطر لك ببال!

اشتمل كتاب السيد مبارك المهدي (ماذا جرى؟ أسرار الصراع السياسي في السودان، 1986-2016) على كثير من المعلومات التفصيلية عن عملية الغزو العسكري الذي نظمته الجبهة الوطنية، وقاده المغفور له العميد محمد نور سعد، في الثاني من يوليو 1976. وقد أدهشتني بعض تلك المعلومات، خاصة فيما يتعلق بالأشخاص المشاركين في ذلك العمل الذي اختلف الناس في تقويمه فشرّقوا وغرّبوا.

(2)

قدم لنا الحبيب مبارك اسم الفريق مهدي بابو نمر، رئيس هيئة اركان القوات المسلحة الأسبق، بصفة (المنسق بين القوات المسلحة وقائد الحركة العميد محمد نور سعد). بالنسبة لي كانت هذه معلومة جديدة. أعنى معلومة ان الرجل كان متواطئا ومشاركا في عملية الغزو العسكري لجيش الجبهة الوطنية.

الذي اعلمه ان السيد مهدي بابو نمر استمر، دون ان يتنبه او يتشكك أحد في ولائه، ضابطا سامياً برتبة اللواء خلال سني نظام مايو، وكان من الضباط المقربين للرئيس السابق جعفر نميري، حتى سقوط النظام في ابريل 1985. أي انه تآمر مع الغزاة لقتل الرجل وإطاحة نظامه، ولكنه استمر في إظهار الود والولاء له بعد فشل المحاولة.

(3)

عموما فإن النظام المايوي وجهاز أمنه لم يكونا من الكفاءة والفاعلية لاكتشاف مثل هذه الاختراقات الجسيمة. وقد كتبت من قبل وانا استعرض مذكرات الاستاذ ابوبكر عثمان وزير الرئاسة السابق انني كنت اعلم اثناء عملي في ديوان الرئاسة عن احد الموظفين في سكرتارية مجلس الوزراء كان مسئولا ومشرفا على ترتيب وحفظ محاضر جلسات مجلس الوزراء. ولكنه كان في ذات الوقت من عناصر حزب الأمة، ويشارك في تنظيم استخباري تشرف عليه الراحلة المغفور لها سارا الفاضل محمود، قرينة الامام الصادق المهدي.

وكان هذا الحبيب ينقل وقائع الجلسات التي يرأسها النميري، وعدد كبير من الوثائق السرية الى تنظيمه الاستخباري الذي اعتاد على ارسال الوثائق بانتظام الى لندن حيث مقام الامام الحبيب، وذلك عن طريق مضيفات في شركة الخطوط الجوية السودانية. ولم تكن اجهزة الفاكسميلي وغيرها من تقنيات ثورة تكنولوجيا المعلومات قد برزت الى الوجود بعد.

وقد كان هذا الموظف من المشاركين في عملية الغزو عام 1976، حيث عثر جلاوزة النظام على وثيقة بيد احد أبرز قادة العملية وقد كتب عليها (فلان .. للتعرف على الوزراء). والمراد ان ذلك الموظف كان مكلفا بالتعرف على شخصيات الوزراء عند اعتقالهم بحسب الخطة. وقد عرضت تلك الوثيقة ضمن وثائق اخرى عديدة في معرض اقامته وزارة الاعلام بغرض بسط الادلة المتصلة بحقيقة وحجم المؤامرة على المواطنين. لكن احدا لم يتعرف على شخصية صاحب الاسم!

(4)

الذي يحيرني هو ان الفريق مهدي بابو نمر صعد الى موقع رئاسة هيئة الاركان في عهد حكومة الامام الصادق المهدي خلال حقبة الديمقراطية البرلمانية الثالثة. وكان ذلك الصعود حدثا كبيرا. إذ أفرز قرار عزل القيادة السابقة للجيش وتعيينه هو والمغفور له الفريق فتحي احمد علي على رأس المؤسسة العسكرية، أفرز سيلاً من الانتقادات والاتهامات الضمنية لرئيس الوزراء، ولوزير دفاعه المغفور له الفريق عبد الماجد حامد خليل، بمحاباة محازبيهما، واصدقائهما وتمكينهم من مواقع السلطة. وقد كان الفريق فتحي احمد على من المقربين لوزير الدفاع ومدير لمكتبه عهد توليه ذات المنصب خلال سنوات الحكم المايوي. وفي علم الكافة ان مهدي بابو نمر، ينتمي الى بيت مادبو عريق في غربي السودان الذي يوالي كيان الانصار وحزب الامة.

مصدر الحيرة هو ان هذا الرجل، اعنى مهدي، كان من المشاركين في صياغة مذكرة الجيش الشهيرة في فبراير 1989 التي تضمنت إنذارا الى رئيس الوزراء، وكان واحدا من الذين أداروا معركة المذكرة التي لم يكن لها في نهاية المطاف من حصاد او ثمرة، اللهم الا تهيئة المسرح لانقلاب الجبهة الاسلامية بعد عدة اشهر!

صاحبنا الذي بلغت به الجرأة حد توجيه الانذارات الى رئيس الوزراء الشرعي المنتخب، دهمته العصبة المنقذة فجر الثلاثين من يونيو الأغر، او الأغبر، أينما كان موقعك وموقفك أعزك الله، فأنزلته من صياصيه. إذ تهجم عليه في منزله عدد من طلاب الحركة الاسلامية يرتدون زي الجنود واقتادوه. ولكنها عادت بعد ذلك الانتقاص والخسف لتعرض عليه الوزارة فقبل، والتحق بالنظام وحزبه، حزب المؤتمر الوطني، واستوزر في يونيو 1998. ثم أقالته من موقعه بعد عام ونيف. وذلك شأن العصبة المنقذة، تستقيم وتميل، وتستوزر وتقيل.

(5)

ويالها من سيرةٌ مثيرة لرجل عزيز في قومه. يعمل في قيادة جيش النميري ويتآمر ضده مع الغزاة، حتى اذا اندحر الغزو عاد وبراءة الاطفال في عينيه ليواصل مشواره مع النظام المايوي. يقبل التصعيد والترقيات من قادة حزبه السياسي، فإذا تمكّن واستحكم في مواقع القيادة العسكرية دهمهم بالمذكرات والانذارات. ثم تطيح به الحركة الاسلامية، وتقصيه عن موقعه، فيعود ليواليها وينتظم في صفوفها وزيرا.

لعل الفريق مهدي يتمثل بصاحبه السيد مبارك، فيكتب لنا مذكراته هو ايضا. ويقدم لنا التفاسير والمبررات والرؤى والإضاءات حول عقيدته في الولاء والبراء السياسي، وحقائق مسيرته العسكرية والسياسية المثيرة للجدل. وفي التنزيل المجيد: (وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا).

(نواصل)