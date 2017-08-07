مبارك المهدي: ماذا جرى؟ (6)

مصطفى عبد العزيز البطل

mustafabatal@msn.com

تطلع كثيرون الى كشف غوامض وأسرار وقائع شغلت الناس على مدى أزمان طويلة ولكن اصحابها تأبُّوا واستعصوا على الاستنطاق. سُئل الراحل الكبير المغفور له محمد ابراهيم نقد في مرات عديدة، وطُلب منه أن يكشف عن الحقائق من خفايا وملابسات اختفائه الذي استطال الى أربعة عشر عاما منذ الانقلاب الشيوعي في يوليو 1971 وحتى انتفاضة إبريل 1985، ولكنه رفض. وأجاب ذات مرة في مورد التبرير: "يمكن نحتاج ليها مرة أخرى"!

المفارقة ان نقد عندما (احتاج اليها مرة اخرى) وطرأت طوارئ الاختفاء باتباع ذات المنهج كان قرار الرجل مختلفا. إذ عندما ابلغوه عن الانقلاب في الساعات الاولى من صباح الثلاثين من يونيو لم يفكر في اخفاء نفسه هذه المرة، بل انتظر العسكر في منزله وهو في اكمل الاستعداد، وذهب في معيتهم، هديّا رضيّا، الى غيابات سجن كوبر!

أما كتاب (ماذا جرى: أسرار الصراع السياسي في السودان) فيدلنا على أن حبيبنا السيد مبارك المهدي توصل الى قناعة كاملة بأنه (لن يحتاج) الى الهروب من الخرطوم مرة اخرى. ولذلك استغرق في عرض وتبيان تفاصيل التفاصيل حول عملية هربه، عقب الانقلاب هو واربعة من اعوانه سرا وتحت جنح الليل على متن سيارتين ذوات دفع رباعي، الاولى تويوتا لاندكروزر تخصه، اكبر الظن انها واحدة من تلك التي كان قد تم تخصيصها لنواب الجمعية التأسيسية عهد الديمقراطية الثالثة. والثانية نيسان باترول مشتراة على عجل عن طريق صديقه حسن عبد الله المحامي. ثم كان الفرار عبر الصحراء الى ليبيا، برغم عيون بصاصى العصبة المنقذة المتناثرة التي كانت تترصده على مفارق الطرق. وبرغم قرار حظر حركة السيارات ذات الدفع الرباعي في الخرطوم تلك الايام منعا لهروب أركان النظام المطاح به!

كتب مبارك ان احد المسئولين أتاه بنسخة من قرار صادر عن مجلس قيادة الثورة يقضي باستثناء عربات الدفع الامامي التابعة لمنظمة الدعوة الاسلامية من قرار منع الاستخدام واجراءات المراقبة والايقاف والتفتيش، فأرسل من جاءه بأوراق مروّسة من منظمة الدعوة الاسلامية، وتمت الاستفادة منها بتزوير خطابات تفيد بأن السيارتين، اللاندكروزر والباترول، تابعتان لمنظمة الدعوة، وانهما متجهتان في مهمة تخص المنظمة الى دنقلا! عادي جدا. وماذا في ذلك؟ في السودان كل شئ ممكن. ثم أن صاحبنا هذا معلومٌ عنه انه لا يعترف بالعوائق، فلا تقف امامه عقبة، ولهذا أطلق عليه محازبوه: البلدوزر!

تلك رواية مثيرة للاعجاب. ولكن الذي لا يثير اعجابي عند السيد مبارك أنه أصبح يلوم الإمام الحبيب الصادق المهدي ويحمله مسئولية كل شئ وأى شئ، حتى اذا وقع طبق على الارض وانكسر رأى ان ذلك كان نتاجا لسوء تقدير الإمام.

من ذلك انه حمّل الإمام الحبيب مسئولية اعتقاله بواسطة جلاوزة الانقلاب في أيامه الاولى. وذلك على أساس أن الإمام لم يستمع الى نصحه، اي نصح السيد مبارك، بأن يكمن في مكانه، وألا يتحرك الى اي موقع آخر، حتى يفكّر مبارك تفاكيره ويدبر تدابيره، ثم يهاجران معا الى مضارب العقيد القذافي. وكان مبارك ورئيس الوزراء على اتصال وثيق ايام الاختباء. ومن الحق ان صاحبنا نجح في التفكير والتدبير، ولكن الرياح لم تأت بما اشتهت السفن.

بحسب السرد المباركي فإن السيد الصادق المهدي غادر موقعه الى منزل شقيقته السيدة سميرة الصديق المهدي بحي العمارات، ومن هناك اتصل بالعميد عبد الرحمن فرح وطلب منه توصيل رسالة كان الإمام قد حررها الى مجلس قيادة الثورة. وهي الرسالة الشهيرة التي جاءت في متنها العبارة الباهرة: (الحق معي والقوة معكم)، والتي تم نشرها على الملأ في الايام الاولى عقب الانقلاب.

وذاكرتي تتوهج فتستدعي بدقة ذلك اليوم الذي ناداني فيه صديقي (وزميلي آنذاك) الوزير ومدير مكتب رئيس الجمهورية الحالي، الحبيب حاتم حسن بخيت، لينبهني الى مشهد العميد عبد الرحمن فرح وهو يقف في باحة رئاسة مجلس الوزراء في معية العميد صلاح كرار. كان ذلك على مبعدة يومين او ربما ثلاثة بعد الانقلاب. لا بد اذن ان الرجل كان هناك لتسليم رسالة رئيس الوزراء، الذي اطاح الانقلاب بحكومته، الى ضابطه السابق صلاح كرار. وكان الاخير ضابطا برتبة ملازم بسلاح البحرية عندما كان عبد الرحمن فرح قائدا لذلك السلاح. ولكن الدنيا دوارة!

بيد ان الذي أثار استغرابي حقا في شأن العميد عبد الرحمن فرح، وهو مسئول الأمن والاستخبارات في الحزب الكبير، ذلك الخطأ الجسيم الذي ارتكبه كما أوحت، ولم تصرح، الرواية المباركية، والذي تسبب في تعرف السلطات على مخبأ الامام الحبيب واعتقاله.

الرواية تقول ان العميد عبد الرحمن فرح توجه بعد تسليم الرسالة الى حي العمارات الذي كان يختبئ فيه رئيس الوزراء، ودخل الى المطعم الصيني الشهير في قلب الحي. ومن هناك استخدم جهاز تلفون المطعم في الاتصال ومخاطبة السيد الصادق. وكان العميد، وهذا أمر طبيعي، يخضع لمراقبة لصيقة من جلاوزة الإنقلاب الذين قدّروا ان الشخص المطلوب لديهم لا بد ان يكون في دائرة منطقة العمارات، فقرروا مداهمة منازل افراد اسرة المهدي في تلك المنطقة. وما أسهلها من مهمة، ففي أقل من ساعة زمان كان الامام الحبيب بين ايديهم!

(نواصل)