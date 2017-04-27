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مبعوث دولي في الخرطوم بالأحد لبحث تطورات الوضع في ليبيا

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الخرطوم 27 أبريل 2017- أعلنت وزارة الخارجية السودانية، الخميس، أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر سيصل الخرطوم الأحد المقبل لبحث مجهودات حل الأزمة الليبية.

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مارتن كوبلر

وأوضح المتحدث باسم الخارجية السودانية قريب الله خضر في بيان تلقته ( سودان تربيون) الخميس أن المبعوث الأممي سيلتقى وزير الخارجية السوداني وعدد من المسؤولين في الدولة،مضيفاً وستبحث الاجتماعات المجهودات التي يضطلع بها المبعوث من أجل التقريب بين الفرقاء الليبين.

وكذلك يبحث مجهودات الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وآلية وزراء خارجية دول جوار ليبيا لحل الأزمة الليبية.

وأشار قريب الله إلى أن وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور سيشارك في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي الذي يعقد بالجزائر يوم الإثنين 8 مايو القادم.

واقترح السودان في مايو الماضي إنشاء قوات مشتركة لمراقبة الحدود بين السودان وليبيا،لمحاربة جماعة " بوكو حرام" والحد من تحركا المتمردين في دارفور.

وأعلنت الخرطوم أنها معنية بالدرجة الأولى بإعادة السلام والاستقرار في ليبيا كدولة جوار.

ويدعم السودان حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، ويؤكد على ضرورة "أن يدعم المجتمع الدولي الحكومة الليبية الشرعية".

وتشكو ليبيا من استقبال اراضيها المهاجرين غير الشرعيين الذين يأتون عبر الحدود السودانية، بينما تشكو الخرطوم من نشاط الحركات المتمردة في دارفور على الحدود مع ليبيا.

وكان السودان وليبيا نشرا في نوفمبر من العام 2013، قوات مشتركة لتأمين الحدود، وإيقاف تسلل المهاجرين غير الشرعيين ومكافحة الإرهاب وتأمين القوافل التجارية، انفاذا لبروتوكول عسكري وقعته قياديتي البلدين قبلها بأكثر من عامين.



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