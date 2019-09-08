مبعوث (ايقاد) يلتقي كير في جوبا لمناقشة اتفاقية السلام

جوبا 8 سبتمبر 2019- التقى المبعوث الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيقاد ) لجنوب السودان اسماعيل ويس الخميس بالرئيس سلفا كير لمناقشة سير تقدم اتفاقية السلام المنشطة التي وقعتها الأطراف المتحاربة في البلاد 2018.

مبعوث(ايقاد) الخاص الى جنوب السودان إسماعيل ويس خلال تنوير لمجلس الأمن في 27 فبراير 2018

وفي بيان تحصلت عليه (سودان تربيون) قالت الإيقاد إن النقاش بين الاثنين ركز على ثلاث مهام أساسية ضرورية لتشكيل الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية في نوفمبر، مضيفاً "مجالات الاهتمام التي تم التركيز عليها هي الترتيبات الأمنية وإعادة تشكيل لجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وعدد والولايات وحدودها".

وخلال الاجتماع، حث ويس كير على دفع مبلغ 100 مليون دولار تم التعهد بها لتنفيذ اتفاقية السلام.

وفي الوقت نفسه، قال كير إنه على استعداد للقاء زعيم المتمردين، رياك مشار في جوبا ومناقشة الطريق إلى الأمام لتشكيل حكومة الوحدة الجديدة.

كما دعا زعيم جنوب السودان الشعب إلى الترحيب بجماعات المعارضة حيث يعمل الإخوة معًا قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية.

وفي حديثه في يوم المحاربين القدامى الخميس، أكد كير أن حكومة الوحدة الوطنية ستتشكل في غضون بضعة أشهر، والتي ستشكل نهاية للحرب الأهلية.

وقال: "ستستمر هذه الحكومة لمدة ثلاث سنوات، ثم ستذهب الأمة إلى انتخابات عامة لاختيار زعيم قريب في البلاد".

وفي سبتمبر من العام الماضي، وقعت الفصائل المتناحرة في صراع جنوب السودان على اتفاق سلام لإنهاء الحرب الأهلية التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وأدت الي نزوح أكثر من مليوني شخص.