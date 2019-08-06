مبعوث بريطاني يعلن استعداد بلاده لدعم الحكومة الانتقالية في السودان

الخرطوم 6 أغسطس 2019 - أعلن المبعوث البريطاني الخاص إلى السودان، روبرت فيروزر، الثلاثاء، استعداد بلاده لدعم الحكومة الانتقالية في السودان.

المبعوث البريطاني ورئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري

وأفاد المسؤول البريطاني في تصريحات أعقبت لقائه رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، شمس الدين كباشي، ترحيب بريطانيا بالاتفاق الذي توصل إليه بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير.

وأكد رغبة بلاده واستعدادها لإنجاح هذه المرحلة من خلال دعم الشعب السوداني، والحكومة الانتقالية.

وأعرب المبعوث البريطاني، عن سعادته بزيارة السودان في هذه اللحظة التي وصفها بالمهمة في تاريخ السودان، حيث استطاعت فيها معظم الأحزاب السودانية الالتقاء في موقف موحد، تمكنت من خلاله للوصول إلى هذه الاتفاقية، بالإضافة للموقف والشعور الإيجابي الذي تشكل لدى الشعب السوداني بدعم ترتيبات الفترة الانتقالية، واستعداده للتحرك نحو تشكيل الحكومة الديمقراطية.

ووقعت قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الأحد بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية المحددة لهياكل الحكم وصلاحياتها واختصاصاتها خلال الفترة الانتقالية. وينتظر ان يتم التوقيع النهائي في 17 أغسطس الجاري.

وحظي الاتفاق بترحيب أوربي وأميركي وعربي واقليمي واسع أكدت فيه غالب الدول سعيها لمعاونة السودان خلال المرحلة الانتقالية وفور تشكيل الحكومة المدنية.