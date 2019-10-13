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مبعوث خاص من أفورقي يصل الخرطوم حاملا رسالة للبرهان

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الخرطوم 13 أكتوبر 2019 – حط في الخرطوم الأحد المستشار الخاص للرئيس الإريتري، اسياسي أفورقي، يماني قبرآب، حاملا رسالة الى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية، والتعاون المشترك.

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وكشفت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، في تصريحات صحفية، عن التئام اجتماع للخبراء والمختصين من البلدين للبحث في المشروعات المشتركة والتي تم الاتفاق عليها خلال زيارة أفورقي للسودان مؤخرا.

واتفق السودان وإريتريا، عقب زيارة أفورقي إلى الخرطوم مؤخرا، على احترام مبادئ السيادة الوطنية، ودعم السلام وتقوية الاستقرار في البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتطوير التعاون في المجالات الأمنية والسياسية والدبلوماسية.

كما اتفقا أيضا على، "إنشاء تجمع إقليمي يلبي طموحات المنطقة في السلام والاستقرار، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ الاتفاقيات المشتركة تحت إشراف القيادة في البلدين".

وتسلم البرهان، في أغسطس الماضي، رسالة خطية، من أفورقي، تتعلق بتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، في كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وزار البرهان، وفي 14 يونيو الماضي، إريتريا، واتفق مع رئيسها، أسياس أفورقي، على فتح الحدود بينهما، وتسهيل الحركة الطبيعية للمواطنين، عقب إغلاقها من قبل نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير لعام ونصف.

وتوترت العلاقات الثنائية بين السودان وإريتريا في فبراير 2018 بعد قيام حكومة الرئيس المعزول عمر البشير بإغلاق الحدود نتيجة اتهامات متبادلة بإيواء المعارضين وتغذية أنشطة التهريب.



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