مبعوث دولي يعد بالسعي لإقناع (الشعبية) لتوقيع وقف العدائيات

الخرطوم 20 مارس 2018- تعهد مبعوث دولي الى السودان وجنوب السودان بالسعي مع الوسطاء في الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لإقناع الحركة الشعبية – شمال بالتوقيع على اتفاق للهدنة.

غندور التقى هايسوم وبحثا تطورات ملف السلام

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية السودانية في الخرطوم، الثلاثاء، إن مبعوث الأمين العام للأم المتحدة الى السودان وجنوب السودان نيكولاس هايسوم طلب لقاء وزير الخارجية إبراهيم غندور وبحثا سويا تطورات عملية السلام في السودان وجنوب السودان.

وأفاد نائب المتحدث باسم الخارجية جعفر سومي، أن هايسوم أمن على الآثار الإيجابية التي ترتبت على تجديد اعلان وقف إطلاق النار من جانب الحكومة، في المنطقتين.

وأضاف " أكد انه سيواصل مساعيه بالتنسيق مع الفريق رفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي لإقناع قادة الحركة الشعبية، للتوصل بأعجل ما يمكن للاتفاق والتوقيع على اعلان وقف العدائيات الذي يفضي الى الوقف الدائم لإطلاق النار وصولاً الى التسوية السياسية".

وأخفقت آخر جولة للتفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية، شمال بزعامة عبد العزيز الحلو، قبل عدة أسابيع في التوصل الى اتفاق وقف عدائيات بالمنطقتين – جنوب كردفان والنيل الأزرق، حيث يدور نزاع منذ العام 2011.

وبحسب سومي فإن المبعوث استمع قبلها من غندور الى تنوير حول الأوضاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق "وحالة الاستقرار التي تحققت بفضل التجديد المتكرر لإعلان وقف إطلاق النار من جانب الحكومة، ولاحقاً اعلان وقف العدائيات من جانب الحركة الشعبية قطاع الشمال".

ونقل المتحدث عن الوزير تأكيده حرص الحكومة على المحافظة على وقف إطلاق النار وعدم العودة للحرب ومن ثم تهيئة المناخ السياسي اللازم للتوصل للتسوية السياسية والسلام.

وأوضح أن اللقاء تطرق كذلك للأوضاع في دارفور وحالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها ولاياتها الخمس.

وطالب غندور المجتمع الدولي وكافة الشركاء بالتحرك مع قادة الحركات الممانعة لإلحاقهم بالعملية السياسية على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.

وبحث الاجتماع ايضا طبقا للمتحدث الأوضاع في دولة جنوب السودان حبت أكد الوزير موقف السودان الداعم بقوه للجهود التي تضطلع بها هيئة ايقاد لاستعادة الأمن والاستقرار فى دولة الجنوب، وأنه لن يدخر جهداً وسوف يستمر في بذل ومضاعفة مساعيه الحثيثة عبر منظومة ايقاد من اجل استعادة الأمن والاستقرار هناك.

وأوضح المتحدث أن المبعوث الخاص أثنى على "الدور المحوري الهام الذي يضطلع به السودان ضمن هيئة ايقاد".

وشدد على أهمية مضاعفة الجهود الدولية والإقليمية من اجل وضع حد لما يجرى في دولة الجنوب.