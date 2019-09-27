مبعوث سلفا يبحث بالخرطوم التحضير لمفاوضات أكتوبر بين الحكومة السودانية والمسلحين

الخرطوم 27 سبتمبر 2019- أجرى المبعوث الخاص لرئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، مباحثات في الخرطوم الجمعة مع لجنة التفاوض الحكومية التي ينتظر أن تنخرط في مفاوضات مع الحركات الحاملة للسلاح الشهر المقبل.

عمر مانيس يدلي بتصريحات عقب الاجتماع الى المبعوث الخاص للرئيس الجنوب سوداني توت قلواك (سونا)

ويتبنى سلفا كير وساطة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق في محاولة منه للإسهام في تحقيق السلام الشامل للسودان.

واستضافت جوبا هذا الشهر جولة مباحثات تمهيدية بين وفد من الحكومة وتنظيم الجبهة بجانب الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال قيادة عبد العزيز الحلو.

وأوضح مبعوث سلفا كير توت قلواك في تصريحات صحفية أن الاجتماع مع لجنة التفاوض الحكومية "تناول ملف السلام والترتيبات للمرحلة المقبلة والانطلاق الفعلي للحوار بين الحكومة والحرات المسلحة في 14 أكتوبر المقبل".

وأشار قلواك الى أن الرئيس سلفا كير وجه ببذل الجهد حتى إنجاز ملف السلام بنجاح وتحقيق سلام دائم للسودان.

وجدد التأكيد على استعداد بلاده لاستضافة ورعاية المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة.

وقال إن وفدا رفيع المستوى من الحركات المسلحة سيزور الخرطوم خلال الأيام المقبلة كبادرة لحسن النية.

من جانبه، قال وزير وزارة شؤون مجلس الوزراء عمر بشير مانيس إن اللقاء يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة جنوب السودان، وأكد على توفر الإرادة السياسية القوية في السودان على مستوى المؤسسات بجانب القاعدة العريضة من الشعب السوداني التي تبارك هذه الخطوات.

وأشار إلى أنهم أطلعوا مبعوث رئيس دولة جنوب السودان والوفد المرافق له على الخطوات التي قامت بها الحكومة عقب التوقيع على إعلان جوبا والتي تضمنت بعض المطلوبات التي من شأنها أن تعضد بناء الثقة بين الطرفين.