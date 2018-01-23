 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 23 كانون الثاني (يناير) 2018

مبعوث غربي: فصيل عقار ليس جزءً من مفاوضات فبراير مع (الشعبية)

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 23 يناير 2018 ـ كشف المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان، أن جولة المفاوضات المقررة بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية ـ شمال في فبراير المقبل، ستكون مع فصيل عبد العزيز الحلو بدون جناح مالك عقار.

JPEG - 40.5 كيلوبايت
كريستوفر تروت اجتمع بوكيل الخارجية السودانية

وقال كريستوفر أتروت إن أي مفاوضات حول وقف اطلاق النار لن يكون رئيس وفد الحركة السابق ياسر عرمان جزءً منها.

وأكد في مقابلة مع صحيفة (السوداني) الصادرة صباح الثلاثاء: "من ناحية (الكنترول) على العمليات العسكرية وعلى المناطق يبدو لنا أن عبد العزيز الحلو هو الجانب الأقوى، لذلك عرمان لن يكون جزءً من أي نقاشات معنية بإيقاف عدائيات، لأن هذه المفاوضات والنقاشات تتم بين جيشين".

وينتظر أن توقع الحكومة والحركة الشعبية ـ شمال، بقيادة الحلو على اتفاق لوقف إطلاق النار في الأسبوع الأول من فبراير والدخول مباشرة في المفاوضات.

يشار إلى أن جناح مالك عقار، حذر قبل أيام على لسان نائب رئيس الحركة ياسر عرمان من محاولات عزلهم من المفاوضات والعملية السلمية، وأبدى استعدادا للتعاون مع خصومهم في الحركة بقيادة الحلو للوصول الى حل شامل.

ووصف كريستوفر الإنقسام الذي ضرب الحركة بأنه "شيء مؤسف"، مشيراً إلى أن الحكومة السودانية تتفق معه في هذا الرأي، لأن الانقسام أدى إلى تطويل النقاشات في عملية السلام، لافتاً إلى ضرورة أن يكون عقار وعرمان، جزءً من عملية السلام.

وأكد أن الوسيط الأفريقي حاول كثيرا دفع جهود العملية السلمية، لكن انقسام الحركة الشعبية أخر هذه الجهود، موضحا أن الحلو أخذ وقتا طويلا حتى عاود التواصل في العملية السلمية.

وتابع "الجميع لا يكاد ينتظر حتى تنطلق عملية السلام حتى تتحقق.. لقد انتظرنا 18 شهرا؛ حتى نصل لمرحلة إيقاف العدائيات والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية".

وتقاتل الحكومة المركزية في الخرطوم متمردي الحركة الشعبية ـ شمال، بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ العام 2011، ورغم فشل أكثر من عشر جولات تفاوض لكن انشقاق الحركة العام الماضي وضع المزيد من التعقيدات أمام من عملية السلام.

وأبدى كرستوفر تفاؤله بجولة فبراير المقبل، قائلا: "أنا متفائل، فلقد حضرنا للفترة الأولى من فبراير القادم مجموعة من الاجتماعات ستودي إلى نتيجة إيجابية بخصوص عملية السلام".

وتعهد للحكومة والمعارضة والوساطة الأفريقية بقيادة ثابو امبيكي، بدعم عملية السلام وصولا إلى نتائج إيجابية على أرض الواقع.

ويعمل المبعوث البريطاني الخاص بالتنسيق مع الآلية الأفريقية بقيادة امبيكي.

وأجرى كريستوفر أتروت، أخير، مباحثات مع مسؤولين في الحكومة شملت، مساعد الرئيس إبراهيم محمود "رئيس وفد الحكومة لمفاوضات المنطقتين"، وممثل رئاسة الجمهورية للاتصال الدبلوماسي والتفاوضي بملف السلام أمين حسن عمر ووزير الخارجية إبراهيم غندور.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الثورة أو الفوضى 2018-01-23 21:11:32 بقلم : سلمى التجاني بقيت حرامي، هذه العبارة قالها فتىً يبيع مناديل الورق على ( الاستوبات ) وهو يخبر صديقته أنه لم يستطع شراء أبسط مستلزمات اسرته التي يعولها من طماطم ورغيف فاضطر لسرقة دقيق من إحدى البقالات. هذا الفتى (...)

مخابرات بالمكسّرات ومخابرات بالبشاميل 2018-01-21 17:36:11 مصر حافية على جسر الأوهام بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل ‏mustafabatal@msn.com (1) لم تخالجني حيرة من قبل كتلك التي خالجتني عندما استمعت الى تسريبات المحادثات الهاتفية للنقيب أشرف الخولي، الضابط بفرع الاستخبارات (...)

عودة "طه" تكريس حالة اللا دين واللا عقل 2018-01-21 17:31:04 بقلم : عبد الحميد أحمد متى صدقت الأنباء عن عودة نائب الرئيس السابق "علي محمدعثمان طه" إلى تشكيلات سلطة الإنقاذ الحاكمة في السودان فإن النظام يكون قد أُركس أبشع نسخة شمولية عرفها ذلك أنّ "طه" ظل عبر تاريخه السياسي لا (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.