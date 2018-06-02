مبعوث للخارجية القطرية يجري محادثات في الخرطوم

الخرطوم 2 يونيو 2018- بدأ المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب وفض النزاعات مطلق بن ماجد ناصر القحطاني، السبت زيارة للسودان تستغرق ثلاثة أيام.
- مطلق بن ماجد ناصر القحطاني
وأفادت وكالة السودان للأنباء إن المطلق سيجري عدداً من اللقاءات مع المسؤولين في الخرطوم ويقف على مشروعات التنمية في إطار وثيقة الدوحة لسلام دارفور.
ورعت قطر في العام 2011 اتفاق سلام دارفور الموقع بالدوحة، ومنذ ذلك الوقت ينشط مسؤولوها في مساع متوالية لإقالة عثرة الإقليم الذي مزقته الحرب الطويلة.
وتنفذ قطر عدة مشروعات في ولايات متفرقة بدافور بغرض تحقيق التنمية وإعادة اعمار المناطق التي دمرها النزاع المسلح.
وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أنهى خلال مارس الماضي، مباحثات في الخرطوم امتدت يومين التقى خلالها الرئيس السوداني عمر البشير وسلمه رسالة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.
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