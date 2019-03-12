مبعوث للرئيس الروسي يصل الخرطوم الجمعة ويلتقي البشير

الخرطوم 12 مارس 2019- يصل الخرطوم الجمعة المقبل مبعوث الرئيس الروسي لأفريقيا والشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية ميخائيل بكدانوف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في الخرطوم بابكر الصديق في تصريح الثلاثاء إن بكدانوف سينقل رسالة من الرئيس فلاديمير بوتين الى نظيره عمر البشير تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التشاور حول كافة القضايا.

وأضاف "كما سيلتقي بوزير الخارجية الدرديري محمد أحمد".

وأكد المتحدث ترحيب وزارة الخارجية بالزيارة ووصفها بالمهمة ومن شأنها تقوية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتطوير التعاون الثنائي في كل المجالات.