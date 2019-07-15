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مبعوث: واشنطن ملتزمة بمساعدة السودانيين في ترتيبات (الانتقالية)

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الخرطوم 15 يوليو 2019- أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، دونالد بوث، الإثنين، اهتمام بلاده والتزامها بمساعدة السودانيين في الوصول إلى اتفاق بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية.

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البرهان اجتمع بالمبعوث الأميركي الخاص الى السودان دونالد بوث.. الإثنين 15 يوليو 2019

وأوضح خلال لقائه بالقصر الرئاسي بالخرطوم، رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، أنه عازم على التحدث مع جميع الأطراف في هذا الشأن.

وبحث الطرفان، وفقا لوكالة السودان للأنباء، تطورات المباحثات الجارية مع قوى إعلان الحرية والتغيير، للتوصل لاتفاق يتم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.

ووصف المبعوث الأمريكي لقاءه بالبرهان بـ "الجيد والمثمر"، وعبر عن تفاؤله بقرب تحقيق السودانيين لأحلامهم بتشكيل حكومة بقيادة مدنية ورئيس وزراء مستقل.

وأعادت الخارجية الأميركية في 13 يونيو الماضي تعيين الدبلوماسي دونالد بوث، مبعوثا خاصا إلى السودان.

وأرجأت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان إلى الثلاثاء لقاء تفاوضيا كان مقررا، الأحد، مع المجلس العسكري الانتقالي.

ويعاني السودان من عدم استقرار أمني متفاقم، في ظل خلافات بين المجلس العسكري وقوى التغيير حول مسودة وثيقة اتفاق بشأن إدارة المرحلة الانتقالية، تتوسط فيه الوساطة الإفريقية المشتركة (الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا).

وأعلنت قوى التغيير، مؤخرا أن لديها ملاحظات عديدة على المسودة، وأنها تخضعها للدراسة بين مكوناتها.

وكان وسيط الاتحاد الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات، أعلن الجمعة الماضي أن الطرفين توصلا إلى اتفاق كامل على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية.

وأضاف أنهما اتفقا على الاجتماع السبت للدراسة والمصادقة على وثيقة الاتفاق والإعلان الدستوري، لكن الاجتماع تأجل إلى الأحد، ثم الثلاثاء، بطلب من قوى التغيير.

ويتولى المجلس العسكري السلطة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.



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