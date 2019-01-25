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متحدث باسم الحكومة السودانية يعلن اعتزام الرئيس زيارة الكويت

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الخرطوم 25 يناير 2019- قال المتحدث باسم الحكومة السودانية وزير الإعلام إن الرئيس عمر البشير يعتزم زيارة دولة الكويت.

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الرئيس عمر البشير (سونا)

وبحسب الوزير بشارة جمعة أرور فإن الزيارة التي لم يحدد موعدها تأتي في إطار جولة إلى دول عربية ابتدرها بزيارة قطر وعقد مباحثات مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأوضح في تصريحات صحفية الجمعة أن الزيارة المرتقبة تأتي في إطار التنسيق المشترك في كافة القضايا الإقليمية والعربية خاصة القضايا التي تهم المنطقة.

كما أبان أن الزيارة تناقش العلاقات الثنائية بين البلدين والمبادرة الكويتية لحل الأزمة الخليجية.

وجدد أرور دعم السودان للمبادرة الكويتية، مؤكداً أن السودان يدعم هذا الاتجاه لتجاوز أزمة دول الخليج.

وقادت الكويت مبادرة لرأب الصدع بين قطر من جهة والسعودية والامارات ومصر من جهة أخرى بعد فرض هذه الدول حصارا على الدوحة اثر توتر العلاقات الى حد القطيعة لأشهر طويلة.

وتمسكت دول الحصار بعشر شروط ينبغي على قطر الايفاء بها لاعادة لعلاقات من بينها قطع العلاقات مع ايران وطرد كوادر حركة المقاومة الاسلامية "حماس" وجماعة الأخوان وتجميد حساباتهم البنكية وحظر التعامل معهم ، وو ما لم تستجب له الدوحة.

وأعلن السودان منذ تفجر هذه الخلافات وقوفه على الحياد ومؤازرة المبادرة الكويتية الرامية للتهدئة.



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