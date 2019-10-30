متحدث باسم مشار يطالب بتأجيل إعلان الحكومة الجديدة لـ 6 أشهر

جوبا 30 أكتوبر 2019- اتهمت حركة المعارضة الرئيسية في جنوب السودان، الحكومة، الأربعاء، بالفشل في تطبيق اتفاق السلام، ودعت إلى إرجاء تشكيل حكومة الوحدة لمدة ستة أشهر، مما يُلقي بظلال على جهود إنهاء صراع مستمر منذ أعوام.

سلفا كير استقبل مشار في جوبا 20 أكتوبر 2019

وقال بوك بوث بولوانج، المتحدث باسم الحركة المتمردة، إنه لا يعتقد أن مشار يستطيع الانضمام لحكومة وحدة بحلول 12نوفمبر، وهو الموعد المتفق عليه في سبتمبر، بعد أشهر من المحادثات واتفاقات وقف إطلاق النار التي جرى انتهاكها والضغوط من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وقوى إقليمية.

ولم يصدر رد عن الرئيس سلفا كير حتى الآن، كما لم تُعلق أي من البلدان التي أسهمت في إبرام الاتفاق.

وقال المتحدث باسم مشار: "لا تحتاج أن تكون عالماً في الصواريخ لتُدرك أن الحكومة في جوبا تفتقر إلى الإرادة السياسية لتطبيق اتفاق السلام".

ودعا الحكومة إلى الإفراج عن الأموال التي وافقت على إنفاقها في تنفيذ الاتفاق. وأضاف أن الأشهر الستة الإضافية "ستفسح مجالاً" لحل الخلافات.