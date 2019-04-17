متحدث عسكري: القبض على شقيقي الرئيس السوداني المعزول

الخرطوم 17 أبريل 2019- أعلن متحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان الأربعاء اعتقال شقيقي الرئيس المعزول عمر البشير، لكنه تحاشى الحديث عن الأخير في أعقاب تواتر أنباء عن ترحيله الى سجن "كوبر" العمومي.

الفريق ركن شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس العسكري

وقال المتحدث باسم المجلس الفريق شمس الدين كباشي، في ايجاز صحفي إن " الاعتقالات جارية لرموز النظام المخلوع، ومن تدور حولهم شبهات الفساد وغيرها من رموز النظام".

وأضاف " أبرز الذين تم التحفظ عليهم حتى الآن بالسجن أشقاء رأس النظام الفاسد عبد الله والعباس وجاري البحث عن كثير عن الأشخاص الذين اختفوا".

وتعهد بنشر الصور في وقت لاحق.

وأشار الى أنه سيتم التحفظ عليهم في السجون بولاية الخرطوم والولايات الأخرى.

ولم يعلق المتحدث على الأنباء الكثيفة التي تداولتها وكالات أنباء عالمية بشأن ترحيل البشير الى سجن كوبر العمومي، بينما شكك مدونون في مواقع التواصل الاجتماعي بصحة تلك الأنباء سيما مع عدم تأكيد المجلس أو نشر صور تؤكد اعتقال أي من رموز النظام السابق.

وأعلن المتحدث باسم المجلس أن القوات غير النظامية الموالية للنظام السابق وحزبه وضعت تحت قيادة الجيش والشرطة، على رأسها قوات "الدفاع الشعبي" و "الشرطة الشعبية".

وقال "أصدر المجلس العسكري الانتقالي قرارا وضعت بموجبه منسقيات الدفاع الشعبي والخدمية الوطنية والشرطة الشعبية تحت سلطة القادة العسكريين وجاري العمل علي حصر الاصول والعهد تمهيداً لضمها للقيادات العسكرية".