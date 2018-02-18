متمردو جنوب السودان: إعدام المتحدث باسم مشار يؤثر على المصالحة

جوبا 18 فبراير 2018 ـ حذر جناح حركة التمرد الرئيسية في جنوب السودان برئاسة نائب الرئيس السابق رياك مشار في الشتات الحكومة من تنفيذ حكم الاعدام على المتحدث باسم زعيمها جيمس جاديت داك.

منتدى تنشيط السلام رفيع المستوى في قاعة الاتحاد الأفريقي بأديس بابا

وحذر الحركة إلى أن الإعدام سيؤثر تأثيرا خطيرا على عملية المصالحة التي تقودها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد).

وقال رئيس حركة التمرد في الولايات المتحدة الأميركية في بيان تحصلت عليه (سودان تريبيون) السبت إن الحكم على داك خطوة خاطئة في التوقيت الخطأ، داعيا المنطقة والمجتمع الدولى الى التفكير مرتين وعدم التعامل مع الامر مثل اختطاف إثنين من زملائهم في كينيا المجاورة مع ممارسة ضغوط كبيرة على البلدين.

وقال البيان "في الواقع، إذا تم تنفيذ عقوبة الإعدام، نود أن نبلغ العالم أن الخطوة ستكون عقبة في طريق المصالحة وأن أثرها سيكون طويلا".

ولفت بيان الحركة إلى أن حكومة جوبا من خلال حكم الإعدام تنوي صرف الانتباه عن رفضها التوقيع على إعلان المبادئ الذي اقترحه الوسطاء، ومع ذلك يجب على المجتمع الدولي والمنطقة أن يمارسوا الضغوط اللازمة على الحكومة لمراجعة هذا الحكم.

وذكرت دول الترويكا في بيان أصدرته بعد تعليق المرحلة الثانية من عملية التنشيط الجمعة أن الإفراج عن السجناء السياسيين هو جزء من اتفاق وقف الاعمال العدائية.

وأضافت الدول الثلاث التى تضم عضويين دائمين في مجلس الأمن الدولي استعدادها لفرض عقوبات على المسؤولين الذين ينتهكون الاتفاق الموقع.