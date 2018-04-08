 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 8 نيسان (أبريل) 2018

متمردو جنوب السودان يتهمون الحكومة بالتخطيط لاختطاف لاجئين في أوغندا

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 8 أبريل 2018 ـ ادعى متمردو جنوب السودان بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار أن حكومة جوبا كانت تخطط لاختطاف وتعقب اللاجئين في معسكرات إعادة التوطين الأوغندية وفي العاصمة كمبالا.

JPEG - 19.9 كيلوبايت
بول لام غابرييل

وقال نائب المتحدث باسم حركة التمرد بول لام غابرييل لـ (سودان تربيون) السبت، إنهم حصلوا على معلومات استخباراتية مفادها أن جهاز الأمن التابع لحكومة سلفا كير متواجد في منطقة ويست نايل في أوغندا ويخطط لاختطاف معارضي الحكومة في أوغندا.

وأعطى مسؤول التمرد اسم ضابط مخابرات يقول إنه عُيِّن في مقاطعة أروا للتنسيق مع سفارة جنوب السودان في كمبالا للقيام بأنشطة تتعلق بالاختطاف.

وزاد "تم إرسال المجموعة بأموال كثيرة لرشوة الضباط الأوغنديين لتسهيل خطتهم الشريرة المتمثلة في الاختطاف والترحيل. لقد تم اعتقال جنديين وضابطين من حركتنا وهم الآن محتجزون في كوبوكو التي تقع في المنطقة الشمالية من أوغندا".

ولفت إلى أن ممارسة حملة القمع امتدت لتصل لاجئي جنوب السودان على طول البلدات الحدودية وبعض المناطق في كمبالا على أساس أنهم مؤيدون ومتعاطفون مع الحركة الشعبية لتحرير السودان مشار.

وتابع "تدين الحركة مثل هذه الأنشطة المشبوهة للنظام في جوبا وتدعو حكومة أوغندا إلى منع انتشار انعدام الأمن من جنوب السودان من خلال قمع تلك العناصر المرسلة لتنفيذ أنشطة عملياتية تنتهك وحدة أراضي أوغندا".

وحث نائب المتحدث باسم المتمردين حكومة أوغندا على الحفاظ على سياستها النزيهة السابقة التي تهدف إلى تأمين الحدود ومنع العنف عبر الحدود.

وفي الأثناء اتهم جابرييل الجماعات السودانية المتمردة، والتي يُزعم أنها تقاتل مع القوات الحكومية، بمهاجمة قاعدتهم في راجا بولاية لول، وأضاف "يوم الجمعة الماضية هاجمت القوات الحكومية بمساعدة مليشيات حركة العدل والمساواة السودانية مواقعنا في يويو-جوكو (ديم زبير) ومناطق سابو في راجا، إلا إن قواتنا صدت المهاجمين وكبدتهم خسائر فادحة".

وجدد مسؤول المتمردين الدعوة إلى آلية مراقبة وقف إطلاق النار لتوثيق جميع الانتهاكات في البلاد والتحقق في الانتهاكات الأخيرة وتقديم تقرير إلى السلطة المختصة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

مع الرئيس وكاشا والحالة ماشة (١-٤) 2018-04-08 17:04:24 مصطفى عبد العزيز البطل حديث البركاوي (١) طبيعي جداً أن القدر من الحماس الذي تحسه عندما تدعوك الرئاسة إلى مصاحبة الرئيس في رحلة تفقدية ولائية داخل السودان يقل بما لا يقاس عن ذلك القدر الذي تحسه عند دعوتك إلى مصاحبته في (...)

الانتخابات المزورة طريقا للتحول الديموقراطي 2018-04-07 19:10:40 عبد العزيز حسين الصاوي صدر عام 2009 مجّلد، مع مقدمة مسهبة للمحرر، باللغة الانجليزية بعنوان " الدَقْرطه democratization بواسطة الانتخابات ، وسيلة جديدة للانتقال ؟" . المجلد متابعة دقيقة لكافة البحوث والمسوحات الامبريقيه (...)

بإستقبال علني لمنسوبي "داعش" في مطار الخرطوم، هل هي محاربة للارهاب أم رعايته؟ وهل العالم بحاحة لميثاق دولي لمحاربة الإرهاب؟ 2018-04-07 14:13:48 مبارك أردول نقلت وكالات الأنباء بعض الصور والفيديوهات عن استقبال نظمته الحكومة السودانية لبعض السودانيين الذين التحقوا بتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا (دال) او ما عرف شعبيا بتنظيم (داعش)، وذلك نسبا لتنظيم الدولة (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.