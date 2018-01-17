متمردو جنوب السودان يتهمون الحكومة بالهجوم على (بيه)

جوبا 18 يناير 2018- قالت حركة التمرد الرئيسة في جنوب السودان بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار أن القوات المتحالفة مع نائب الرئيس الاول تعبان دينق هاجمت مواقعهم في منطقة بيير بولاية بيه مما يعتبر خرقا لوقف اطلاق النار الموقع.

جنود من قوات المعارضة التي يتزعمها رياك مشار عقب وصولها الى جوبا في 1 أبريل 2016.. صورة لـ(سودان تربيون)

وأفاد المتحدث باسم حركة التمرد بول لام جابرييل في بيان الثلاثاء إن قواتهم تقف على أرضها وصدت المعتدين إلى يوي حيث قرروا قصف القرى المحيطة تحت سيطرة الجيش الشعبي لتحرير السودان فصيل مشار في يواي .

وأضاف مسؤول التمرد "أن العديد من الممتلكات دمرت وازداد عدد المدنيين النازحين بسبب هذا العمل الجبان من قبل النظام".

كما ادعى لام ان نظام جوبا يعد المزيد من قواته التي سيتم نشرها لدعم القوات التي تم استنزافها بالفعل في ولاية بيه، داعيا الوسطاء والمراقبين الى كبح جماح القوات الحكومية عن الهجوم على المدنيين بالمناطق التي يسيطر عليها المتمردون.

ولا يزال القتال جاريا في جنوب السودان بعد شهر واحد من توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية في أديس أبابا بإثيوبيا ديسمبر الماضي.