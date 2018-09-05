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متمردو جنوب السودان يتهمون الحكومة بانتهاك وقف إطلاق النار

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جوبا 5 سبتمبر 2018- اتهم فصيل المعارضة المسلحة الرئيسي في جنوب السودان بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار حكومة جوبا بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الأخير عبر شن سلسلة من الهجمات على مواقعها، مشيراً إلى إن الهجمات خلقت نكسة لجهود المصالحة.

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جنود تابعو للجيش الحكومي في ولاية الوحدة 25 سبتمبر 2015 (AP)

وقال بيان أصدرته المجموعة الثلاثاء "بالإضافة إلى الهجوم الأخير على مواقعنا في كوبيرا، اندلعت معركة بالأسلحة النارية عندما اقتحم الجيش الشعبي لتحرير السودان مواقعنا في كينديري وماناجالاتوري في مقاطعة كاجو-كاجي أمس الاثنين واليوم الثلاثاء".

وطبقاً لبيان جماعة المعارضة المسلحة فإن نظام جوبا يخطط لمزيد من الهجمات على مواقعها في كوبيرا وموكايا بايامز في مقاطعة لاينيا والمناطق الأخرى.

وزاد "بعد أن عانوا هزيمة مذلة في معركة جامارا وكوبرا مما أدى إلى خسارة كبيرة شملت وفاة كبار ضباطهم العسكريين، قررت الحكومة نشر المزيد من القوات في ياي أمس الاثنين".

وفي غضون ذلك، دعت المعارضة المسلحة هيئة مراقبة وقف إطلاق النار وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (يونميس) إلى إجراء تحقيق سريع ووقف الانتهاكات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة ضد النظام في جوبا.

وأضافت المجموعة "ومع ذلك سنواصل الالتزام بوقف إطلاق النار والرد فقط في مواجهة أي حملة ضد مواقعنا"



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