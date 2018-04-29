متمردو جنوب السودان يتهمون كير بإلغاء اتفاق وقف إطلاق النار

جوبا 29 أبريل 2018 ـ اتهم مسؤول في المعارضة المسلحة في جنوب السودان الرئيس سلفا كير بإصدار أمر لقوات الجيش في البلاد بسحق المتمردين.

رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت لدى مخاطبته البرلمان يوم الخميسمان

وادعى لام بول جابرييل، نائب المتحدث باسم المعارضة المسلحة الرئيسية في البلاد بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار، أن كير أدلى بهذه التصريحات بينما كان يخاطب قواته في بيلفام.

وقال جابرييل "هذا إلغاء واضح لاتفاق وقف الأعمال القتالية الموقع وإعلان الحرب الكاملة في جنوب السودان".

وادعى مسؤول التمرد أن القوات الحكومية هاجمت باستمرار قواعد المتمردين من جميع الجبهات في انتهاك كامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع، مستشهداً بالهجوم الذي شنته القوات الحكومية على قاعدة للمتمردين في كايا، ووصفه بأنه عمل من أعمال العدوان.

وتابع "قواتنا تحت قيادة الجنرال رمضان قاتلت بكل حماسة وعزيمة كاملة لصد قوات العدو في مركز كايا ما أسفر عن مقتل 12 من الأعداء، لقد أصيب ستة من جنود النظام بمن فيهم رائد بجروح بالغة وتم نقلهم إلى أروا لتلقي العلاج".

ولفت جابرييل إلى أن القوات الحكومية استخدمت غازا ساما قتل فيه متمردون، فيما لم تستطع (سودان تربيون) التحقق بشكل مستقل.

وقال إن هجمات مماثلة على قواعد المتمردين وقعت في بلدة أكوبو بولاية أعالي النيل.

ودعا المتحدث باسم فصيل مشار هيئة مراقبة وقف إطلاق النار وبعثة الأمم المتحدة لقوات حفظ السلام في جنوب السودان (يونميس) للتحقيق فيما وصفه بالاعتداءات "الجبانة" من قبل القوات الحكومية في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.

ومن المقرر أن تستأنف عملية تنشيط السلام رفيعة المستوى بين الحكومة والمعارضة الشهر المقبل حسبما أعلنت الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) هذا الأسبوع.