 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 23 أيار (مايو) 2018

متمردو جنوب السودان يدينون الدعاية السلبية ضد مشار

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 23 مايو 2018 ـ أعربت حركة التمرد الرئيسية في جنوب السودان عن انزعاجها من الدعاية السلبية الموجهة ضد زعيمها رياك مشار.

JPEG - 43.7 كيلوبايت
رياك مشار في صورة تعود لأواخر مايو 2016 بجوبا (سودان تربيون)

وأدعى رئيس آلية مراقبة وقف اطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية الجنرال ماير دينق كور في خطاب بتاريخ 22 مايو أن مشار أمر قواته بشن هجمات على مواقع حكومية في منطقتي لير وباكور.

وقد تم توجيه الخطاب إلى الآلية المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية.

وقالت حركة مشار في بيان الثلاثاء "هذا أمر سخيف للغاية وإدعاء لا أساس له وهو في الحقيقة انتهاك لاتفاق وقف الأعمال العدائية في حد ذاته".

واتهم المتمردون القوات الحكومية بمهاجمة منطقة لول بايام "حيث داهموا ونهبوا مواشيهم وممتلكاتهم ودمروا الملاجئ وخطفوا النساء والأطفال".

وأردف البيان "لذلك فإن رسالة الجنرال كور ليست مجرد التقليل من شأن الإبادة الجماعية المستمرة في لير ولكنها كذلك مؤامرة من العناصر المناهضة للسلام لإبقاء الدكتور مشار رهن الاحتجاز".

ودعا فصيل المعارضة المسلحة الآلية المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية للتحقيق في الوضع في لير.

وقدم مسؤولون من الآلية المشتركة وآلية مراقبة وقف اطلاق النار الثلاثاء تقارير بشأن الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، مطالبين باتخاد إجراءات عاجلة ومناسبة ضد الجناة.

وقرر رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) عقد دورة استثنائية لمجلس الوزراء للنظر في التدابير العقابية التي ينبغي اتخاذها ضد منتهكي اتفاق وقف إطلاق النار.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الرائد لا يكذب أهله 2018-05-21 17:14:52 الإمام الصادق المهدي 16/5/2018م أمتنا العربية والأمة الإسلامية والعالم، عوالم تمر بمرحلة خطيرة يعتبرها بعض الناس غلياناً منذراً بحرب كونية لا تبقى ولا تذر. وأسوأ ما في الأمر قصور التشخيص لهذه الحالات، بالتالي تهافت (...)

ياسر عرمان وغصن الزيتون (١-٣) 2018-05-21 01:12:39 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) يستحق الحبيب ياسر عرمان ان نقول له: حمد الله على السلامة وألف مبروك، فكون أن هذا الحبيب وصل متأخرا لا يمثل اشكالية ذات وزن، فقد قيل: أن تأتي متأخرا خيرٌ من ألا تأتي. (...)

الإنتقـال السلـس من الكـفاح المسلـح الى السلمى 2018-05-19 16:40:20 ياسر عرمان يبقى الكفاح المسلح مهما طال وقته مرحلة مؤقتة وآلية ذات هدف ووقت معلوم تابعة للمنظمة السياسية المعنية، فحتى الحركات التى وصلت الى السلطة عن طريقه تحولت أجنحتها العسكرية الى جيوش نظامية، وإن احتفظت بطبيعتها (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

ذكرى شهداء الكرامة 2018-05-21 23:22:45 الحرية - العدل - السلام - الديمقراطية حركة / جيش تحرير السودان - المجلس الإنتقالي جماهير شعبنا الكريم في مثل هذا اليوم، و كما درجة العادة، فإننا نحظى بدقيقة من الصمت لتعانق أرواحنا أرواح رفاقنا الذين بسببهم لا نزال على (...)

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.