متمردو جنوب السودان يدينون الدعاية السلبية ضد مشار

جوبا 23 مايو 2018 ـ أعربت حركة التمرد الرئيسية في جنوب السودان عن انزعاجها من الدعاية السلبية الموجهة ضد زعيمها رياك مشار.

رياك مشار في صورة تعود لأواخر مايو 2016 بجوبا (سودان تربيون)

وأدعى رئيس آلية مراقبة وقف اطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية الجنرال ماير دينق كور في خطاب بتاريخ 22 مايو أن مشار أمر قواته بشن هجمات على مواقع حكومية في منطقتي لير وباكور.

وقد تم توجيه الخطاب إلى الآلية المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية.

وقالت حركة مشار في بيان الثلاثاء "هذا أمر سخيف للغاية وإدعاء لا أساس له وهو في الحقيقة انتهاك لاتفاق وقف الأعمال العدائية في حد ذاته".

واتهم المتمردون القوات الحكومية بمهاجمة منطقة لول بايام "حيث داهموا ونهبوا مواشيهم وممتلكاتهم ودمروا الملاجئ وخطفوا النساء والأطفال".

وأردف البيان "لذلك فإن رسالة الجنرال كور ليست مجرد التقليل من شأن الإبادة الجماعية المستمرة في لير ولكنها كذلك مؤامرة من العناصر المناهضة للسلام لإبقاء الدكتور مشار رهن الاحتجاز".

ودعا فصيل المعارضة المسلحة الآلية المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية للتحقيق في الوضع في لير.

وقدم مسؤولون من الآلية المشتركة وآلية مراقبة وقف اطلاق النار الثلاثاء تقارير بشأن الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، مطالبين باتخاد إجراءات عاجلة ومناسبة ضد الجناة.

وقرر رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) عقد دورة استثنائية لمجلس الوزراء للنظر في التدابير العقابية التي ينبغي اتخاذها ضد منتهكي اتفاق وقف إطلاق النار.