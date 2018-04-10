 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 10 نيسان (أبريل) 2018

متمردو جنوب السودان يشككون في حياد (ايقاد)

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 10 أبريل 2018- قالت حركة التمرد الرئيسية في جنوب السودان بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار إنها تشعر بالقلق حيال أنشطة بعض أعضاء مجلس الوزراء للكتلة الإقليمية (ايقاد) بشأن عملية منتدى إعادة تنشيط السلام رفيع المستوى.

JPEG - 43.7 كيلوبايت
رياك مشار في صورة تعود لأواخر مايو 2016 بجوبا (سودان تربيون)

وادعت الحركة في بيان أصدرته الثلاثاء أن أحد أعضاء مجلس الإيقاد زار جنوب السودان في يوليو من العام الماضي وأعلن بوضوح أن الدكتور مشار لن يشارك في عملية تنشيط السلام في العاصمة الإثيوبية.

وقال البيان "ذلك يتضح عندما تم تهميش الدكتور مشار خلال كل هذه الجولات من المحادثات. وكان الهدف من ذلك إعطاء وقت للنظام لمحاولة القضاء على قواتنا وإعلان أن البلاد تتمتع بالسلام ".

كما اتهم فصيل المعارضة المسلحة مجلس وزراء الهيئة الإقليمية بإجراء مشاورات واستبعاد ممثليها، وأردف "هذه الفكرة جاءت من النظام في جوبا من خلال مجلس وزراء الإيقاد".

ووفقاً للفصيل المتمرد فإن الإيقاد وراء قرار ترحيل مشار من جنوب أفريقيا إلى أي بلد يختاره، إذا ما شجب العنف. وقال البيان "إن مجلس وزراء الإيقاد يسمح دائمًا لأعضاء نظام جوبا بحضور جلساته حول الوضع في جنوب السودان، ومع ذلك فإن النظام هو مشعل الصراع الحالي وعليه كيف يصبح الجاني وسيطاً"

وحثت جماعة التمرد الإيقاد "على أن تكون جادة بشأن محادثات السلام".

وأكد البيان أن الحركة لا يمكنها الاستمرار في التغاضي عن الفظائع المستمرة ونهب موارد جنوب السودان من قبل النظام وقالت أن المقاومة ستستمر.

واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان ديسمبر 2013 بعد أن اتهم الرئيس كير نائبه حينها مشار بالتآمر للانقلاب على حكومته. وتوصل الطرفان إلى اتفاق أغسطس 2015 أدى إلى تشكيل حكومة ائتلافية ولكن تجدد الصراع مرة أخرى يوليو من العام الماضي.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

من قسّم السودان؟ 2018-04-10 18:12:18 صفحة من مذكراتي مالك عقار آير يمثل خيار أبناء وبنات جنوب السودان بالتصويت لخيار الانفصال من الدولة الام ، جمهورية السودان، في يناير 2011، واقعة وصدمة كبرى ومستمرة في التاريخ السياسي السوداني. لذا، سيستمر السؤال (...)

مع الرئيس وكاشا والحالة ماشة (٢ — ٤) 2018-04-10 17:52:59 مصطفى عبد العزيز البطل مارسيدن ست البركاوي نستأنف إذن حديث البركاوي فنقول وبالله التوفيق إن صديقي وقريبي عبد الوهاب همت المسؤول الإعلامي للحركة الشعبية في بريطانيا وأحد أهم الموردين للذخيرة الحية التي يستخدمها موقع (...)

البشير وورطة صرف البركاوي 2018-04-10 17:51:08 بقلم : أسامة سعيد نشر السفير خالد موسي تغريدة يقول فيها انه كان كاتب المحضر في لقاء البشير والسيدة روزالين مارسدين سفيرة بريطانيا السابقة في الخرطوم وذكر ان أصل القضية خروج السيدة السفيرة عن السياق البرتكولي للمقابلة وهي (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.