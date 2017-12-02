متمردو جنوب السودان يصدون هجوما حكوميا في (الوحدة)

جوبا 2 ديسمبر 2017- قالت حركة التمرد الرئيسية في جنوب السودان بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار إن العشرات من القوات الحكومية لقوا مصرعهم في اشتباكات وقعت الجمعة حول منطقة لير عندما حاولوا اعادة السيطرة على منطقة يحتلها المتمردون بمنطقة الوحدة.

جنود من قوات المعارضة التي يتزعمها رياك مشار عقب وصولها الى جوبا في 1 أبريل 2016.. صورة لـ(سودان تربيون)

وقال نائب المتحدث باسم مجموعة التمرد لام بول غابرييل في تصريحات لـ (سودان تربيون) الجمعة إن قواتهم صدت الهجوم الذي شنته القوات الحكومية في غاندور شرق مقاطعة لير، مضيفا ان المعارك استمرت حوالي ساعتين وأدت الى مقتل 53 جنديا واصابة 93 جنديا حكوميا.

وأردف مسؤول التمرد "ان قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان -فصيل مشار تمكنت من صد المهاجمين في نهاية المطاف بعد معركة استمرت ساعتين".

واعترف ان خمسة مقاتلين متمردين قتلوا واصيب اربعة اخرون بجروح طفيفة.

وأكد نائب المتحدث باسم المتمردين أن قواتهم تسيطر تماما على مواقعها، متهما القوات الحكومية بانتهاك وقف إطلاق النار، مضيفا أن حركة مشار تدين بشدة الاستفزاز والعدوان من جانب القوات والميليشيات الحكومية.

ولفت مسؤول التمرد إلى ان الهجوم شنته الفرقة 4 التابعة للجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة الجنرال صمويل دوك وانجانج على موقع المتمردين.