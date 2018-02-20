متمردو جنوب السودان يطلقون سراح طيارين كينيين

الخرطوم 20 فبراير 2018 ـ أطلق متمردو جنوب السودان سراح طيارين كينيين بعد تلقي تعويض لأسرة مدني لقي حتفه عندما تحطمت الطائرة في منطقة أكوبو بولاية أعالي النيل.

وقال نائب المتحدث باسم حركة التمرد الرئيسية في جنوب السودان بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار، العميد لام بول غابرييل إنه تم دفع 700.107 دولار كتعويض لأسرة الضحية.

وقال مسؤول التمرد في تصريحات لوكالة رويترز الاثنين "لقد تأكدت للتو أن الطيارين تم اطلاق سراحهما عبر القيادات المحلية في أكوبو بعد تلقي التعويض الكامل من الممثلين الكينيين. هذه ليست فدية إنها فقط تعويض لم تطلبه الحركة الشعبية ـ جناح مشار، لكن طلبته أسرة الضحية وأصحاب الأملاك التي تضررت وكل ما فعلته حركتنا هو تسهيل التفاوض بين الأطراف وتقديم الأمن للطيارين الكينين".

ولم يتسنى الوصول الى مسؤولي وزارة الخارجية الكينية للتعليق.

وشرد أكثر من ثلاثة ملايين شخص منذ اندلاع النزاع في ديسمبر 2013. ويقدر أن حوالي 4 ملايين شخص في الدولة الوليدة على حافة المجاعة.