متمردو جنوب السودان ينفون تلقي الدعم من السودان

الخرطوم 16 يونيو 2017 ـ نفى قائد فصيل التمرد الذي يتزعمه نائب رئيس حكومة جنوب السودان السابق رياك مشار الجنرال أجاني عبد الباقي أكول، الخميس، تقارير أشارت إلى حصولهم على دعم عسكري ولوجستي من السودان المجاور.
- رياك مشار يتحدث لزواره في مقر اقامته بالخرطوم (صورة من الحركة الشعبية المعارضة)
وقال أكول "هذا ليس صحيحا، ولا نحصل على أي دعم من حكومة السودان أو أي حكومة أو دولة أخرى في المنطقة، اننا نحصل على إمداداتنا من حكومة جنوب السودان وقوات جيش التحرير الشعبي السودان عندما نستولي على منطقة وعندما يقرر جنود ترك حكومة الرئيس سلفا كير والانضمام إلى النضال".
وأكد القيادي البارز في حركة مشار أنه غادر بعدد من القوات والسلحة عندما غير ولائه من الحكومة في عام 2016، وأردف "شخصيا غادرت ببعض الاسلحة واستولينا على المزيد من الأسلحة من الحكومة عندما بدأنا عملياتنا وعندما انضم بعض رفاقنا في وقت لاحق، لذلك فإن هذه التقارير حول الحصول على دعم من السودان لا أساس لها من الصحة. إن حكومة جوبا تحاول إلقاء اللوم على الآخرين بسبب ضعفها، وكلنا يعرف أن نظام الرئيس كير ضعيف ويمكن أن يسقط في أي وقت".
وتأتي تصريحات قائد المتمردين ردا على تصريحات المتحدث باسم الجيش الحكومي سانتو دوميك تشول الذى صرح للصحفيين في جوبا الأربعاء أن مقاتلي المعارضة المسلحة يتلقون الدعم والتدريب من الجيش السوداني.
وفي تصريحات بعد اشتباكات في شمال أعالي النيل حيث أفادت أنباء أن قوات الحكومة فقدت السيطرة على المدن الاستراتيجية، ادعى تشول أيضا أن الخرطوم سمحت لقادة المتمردين الجنوبيين الكبار بتنسيق عملياتهم من داخل الأراضي السودانية.
وفي القمة الاستثنائية الأخيرة التي عقدتها منظمة "إيقاد" بشأن عملية السلام في جنوب السودان اتهم الرئيس عمر البشير حكومة جنوب السودان بمواصلة تقديم الدعم للجماعات المسلحة بدارفور في الهجمات المنسقة الأخيرة للمتمردين من جنوب السودان وليبيا.
أخر الآراءإنها أزمة السودان وليست أزمة الخليج 2017-06-15 15:09:53 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com نشبت الأسبوع الماضي أزمة عميقة وغير مسبوقة بين دولة قطر من جانب وعدد من دول الخليج بقيادة السعودية والإمارات ومعهم مصر من جانب آخر، وقد أدت تلك الأزمة لقطع العلاقات الدبلوماسية (...)
تجدد المواعظ والعبر... مما استجد بين السعودية وقطر 2017-06-15 14:55:29 د. غازي صلاح الدين العتباني ـ رئيس حركة الإصلاح الآن من بين جميع الأحداث التي حوتها الأعوام المائة الأخيرة، تطل حادثة المواجهة بين السعودية وقطر من موقع متقدم. مائة عام تتصدرها مقايضات بريطانيا وفرنسا على جثة العالم (...)
لا تحاربوا الصوفية فهي من ممسكات اهل السودان ومنجاته من التطرف 2017-06-11 23:24:42 عمار عوض ازمة مكتومة بين الحكومة السودانية وعموم المتصوفة وكبريات البيوت الصوفية في عموم بلاد النيلين التي يعد التصوف اخر "ممسكات اهل السودان " ؛وبعد ان استمرأت الحكومة تمزيق الاحزاب السياسية وسعت في شقها حتى اتى عليها (...)
المزيد