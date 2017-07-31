مثول وزير التعليم أمام (تشريعي الخرطوم) بخصوص عطلة المسيحيين

الخرطوم 31 يوليو 2017 ـ مثل وزير التربية والتعليم بالخرطوم، الإثنين، أمام المجلس التشريعي للولاية للإجابة على سؤوال مقدم بشأن ما دار عن منع عطلة الأحد في المدارس الكنسية.

طلاب ممتحنون لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية ـ (إرشيف سونا)

وجدد وزير الوزارة فرح مصطفى في سياق إجابته على سؤوال قدمه نائب رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم محمد هاشم عمر ـ من الأتحادي الديمقراطي الأصل ـ نفيه بإصدار أي توجيهات تمنع بموجبها المدارس المسيحية بالولاية من عطلة يوم الأحد المخصصة لها.

ولاحت بوادر أزمة بين مدارس تابعة للكنائس ووزارة التربية والتعليم بالخرطوم، الأسبوع الماضي، بعد أن عممت سلطات محلية أمدرمان، قرارات للمدارس بمنع المداومة يوم السبت باعتباره عطلة رسمية والدراسة في يوم الأحد رغم أنه عطلة المسيحيين المعروفة.

وأكد فرح مصطفى حرص وزارته على تعزيز التعايش الديني الذي تعيشه الولاية واحترام المعتقدات الدينية وعدم المساس بها في أي قرارات تصدر عن الوزارة، قائلا "إن الوزارة لم تصدر أي أوامر في هذا الخصوص".

وأكد إصداره توجيهات للإدارات التعليمية بوحدات المحليات الإدارية للالتزام بعطلتي الجمعة والسبت الرسميتان فيما يخص المدارس.

وأوضح أن بعض المدارس بالمحليات ألغت عطلة السبت الرسمية وأخلت بعددية أيام الدراسة الخاصة بالأعوام الدراسية والمجازة من اليونسكو ما يسبب إجهادا لدى التلاميذ.

وطلب خطاب لإدارة المرحلة الثانوية للتعليم الخاص بمحلية أمدرمان التابعة لوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم من مدرسة سان جورج "بنين وبنات"، عدم منح التلاميذ عطلة أيام الأحد "لعدم تأثر العملية التعليمية وسير الخطة".