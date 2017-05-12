مجلس إقليم النيل الأزرق يؤكد ولاءه لقيادة (الشعبية)

الخرطوم 12 مايو 2017 ـ قال مجلس تحرير إقليم النيل الأزرق بالحركة الشعبية ـ شمال، إن اجتماعا للمجلس إلتأم الثلاثاء الماضي، أكد ولاءه لقيادة الحركة ممثلة في رئيسها ونائبه وأمينها العام.

عقار وعرمان لدى وصولهم الى جبال النوبة

وقال بيان للمجلس تلقته "سودان تربيون" الجمعة، "يؤكد المجلس التزامه التام بكل قرارات القيادة العليا والمجلس القيادي، ويدين بشده ما تناولته الصحف بشأن اقتتال بين أعضاء الحركة".

وكانت مجموعة قد أصدرت بيانا باسم مجلس تحرير إقليم النيل الأزرق في أبريل الماضي بحل المجلس القيادي للحركة الشعبية المكون من مالك عقار رئيس الحركة وياسر عرمان الأمين العام، وعبد العزيز الحلو نائب الرئيس، الى حين انتخاب مجلس وشرعي وأعلن تجميد الفاوضات مع الحكومة إلى حين انعقاد المؤتمر العام للإقليم في يابوس خلال 60 يوما.

وقال البيان الصادر الجمعة والممهور بتوقيع بشير سيفا مطر رئيس المجلس بالإنابة "إن النعرات القبلية والجهوية لا مكان لها في ثورة الهامش ولا تشبهها".

وطالب المجلس بمحاسبة من اسماهم بـ "المتفلتين والمأجورين" الذين ينشرون الأكاذيب المضللة باسم المجلس أو باسم أي من مؤسسات الحركة الشعبية ـ حسب قوله ـ.

يذكر أن مجموعة من مجلس تحرير إقليم النوبة كان قد أصدر في مارس الماضي بيانا أقال فيه الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان، مطالبا بحق تقرير المصير لجبال النوبة.

وبحسب البيان فإن اجتماع مجلس تحرير إقليم النيل الأزرق كان بكامل النصاب، وأرفق المجلس مع بيانه قائمة بأسماء أعضاء المجلس الذين حضروا الاجتماع وهم 34 عضوا.