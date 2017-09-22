مجلس الأحزاب بالسودان يعلن عن تعديل قانونه لتقييد التسجيل

الخرطوم 22 سبتمبر 2017 ـ قال مجلس الأحزاب السياسية في السودان، الجمعة، إنه بصدد تعديل قانونه للحد من سهولة إجراءات تسجيل الأحزاب الذي أفرز أعداداً كبيرة من القوى السياسية.

ويوجد في السودان نحو 120 حزبا سياسيا مسجلا رسميا وغير مسجل، إلى جانب العشرات من الحركات المسلحة، وفاقت عضوية القوى السياسية والحركات التي شاركت في عملية الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عمر البشير أكثر من 130 كيانا.

وكشف الأمين العام لمجلس الأحزاب السياسية السفير عبد الرحمن ضرار عن مقترحات لتعديل قانون الأحزاب السياسية خلال الفترة القادمة.

وقال إن "سهولة إجراءات تسجيل الأحزاب أفرز أعداداً كبيرة من القوى السياسية ما يحتم تعديل القانون لمعالجة القصور والإشكالات التي صاحبت الممارسة السياسية".

وأوضح ضرار للمركز السودان للخدمات الصحفية، أن الكثير من الأحزاب لم تتقيد بالقرارات التي يصدرها المجلس.

وشدد أن "الواقع العملي لتطبيق قانون المجلس أفرز عددا من المشاكل القانونية التي تستوجب تعديلاً في قانونه حتى يتمكن المجلس من أداء دوره بالصورة المطلوبة".

ودعا الأمين العام لمجلس الأحزاب السياسية لضرورة إندماج الأحزاب ذات الخلفيات المشتركة في كيان يضمن لها الاستقرار والبعد عن النزاع الداخلي.

يشار إلى أن أحزابا مثل الاتحادي الديمقراطي وحزب الأمة تعرضت لانشقاقات عديدة خلال العقدين الأخيرين، كما أن القوى الإسلامية ـ حاكمة ومعارضة ـ تعرضت للكثير من الإنقسامات.