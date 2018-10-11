مجلس الأمن يمدد مهام (بونيسفا) في أبيي ستة أشهر

نيويورك 11 أكتوبر 2018- اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، الخميس، قرارا أعدته واشنطن، بتمديد ولاية بعثة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة (يونيسفا) بمنطقة أبيي، المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، لمدة 6 أشهر، تنتهي في 15 أبريل 2019.

قوات "يونيسفا" في أبيي

ونص القرار على أن "هذا التمديد الأخير ما لم يتخذ الطرفان التدابير المحددة، ومن بينها وجوب أن يحرز البلدان تقدما ملموسا في تعليم (ترسيم) الحدود".

وطالب قرار المجلس، الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس"، بأن "يبلغ أعضاء مجلس الأمن خطيا بالتقدم المحرز في تعليم الحدود، وذلك في موعد أقصاه 15 مارس/آذار 2019".

وطبقا لنص القرار الذي نقلته وكالة (الأناضول)، يتضمن إحراز تقدم في ترسيم الحدود بين البلدين 7 إجراءات محددة، بينها تسيير "دوريات القوة الأمنية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها وعقد اجتماعيين على الأقل للآلية السياسية والأمنية المشتركة خلال فترة الولاية".

وتأسست قوة "يونيسفا"، في يونيو 2011، وتنتهي ولايتها الحالية منتصف أكتوبر الجاري، وهي مكلفة برصد الحدود دائمة التوتر بين السودان وجنوب السودان، ويسمح لها باستخدام ‏القوة لحماية المدنيين والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية في "أبيي".

يذكر أن منطقة أبيي الغنية بالنفط، حصلت على وضع خاص ضمن اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين السودان وجنوب السودان في 25 سبتمبر 2003، وتعد أبيي جسرًا بين شمال السودان وجنوبه، ويسكن في شمالها قبائل المسيرية، أما جنوبًا فتستوطن قبائل الدينكا.