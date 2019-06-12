مجلس الأمن الدولي يندد بأحداث العنف في السودان

الخرطوم 12 يونيو 2019- دان مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، بشدة أحداث العنف الأخيرة في السودان ودعا المجلس العسكري الانتقالي وقادة حركة الاحتجاج للعمل من أجل إيجاد حل للأزمة.
- صورة ارشيفية لمجلس الأمن الدولي من موقع "الامم المتحدة"
وفي بيان صدر بالإجماع، طلب المجلس وقف العنف بشكل فوري ضد المدنيين، كما شدد على أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان.
ويأتي هذا النداء من القوى الكبرى في العالم بعد أسبوع على منع روسيا والصين لمسودة بيان مشابهة حول الأزمة السودانية.
وقتل أكثر من مائة شخص في عملية أمنية ضد متظاهرين في الخرطوم في 3 يونيو، وفق لجنة الأطباء المركزية، لكن المسؤولين الرسميين يقولون إن الحصيلة تبلغ 61 قتيلا.
وطالب المجلس جميع الأطراف "الاستمرار بالعمل معا من أجل إيجاد حل توافقي للأزمة الحالية"، معربا عن دعمه للجهود الدبلوماسية التي تقودها أفريقيا.
ويقول دبلوماسيون، إن المسودة التي وضعتها البحرين وألمانيا جوبهت بمعارضة من الصين وروسيا اللتين رفضتا إصدار إدانة، لكن في النهاية تمت الموافقة على لهجة البيان القوية.
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