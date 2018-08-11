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مجلس الأمن منزعج من انعدام الأمن الغذائي في جنوب السودان

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جوبا 11 أغسطس 2018- أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الجمعة عن قلقه بشأن مستوى انعدام الأمن الغذائي في جنوب السودان، داعياً إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى المحتاجين في البلاد المضطربة.

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قافلة لبرنامج الغذاء العالمي تعبر من السودان الى جنوب السودان محملة بـ 700 طن من الغذاء في 2014

وأطلع وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوتوك والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان نيكولاس هايسوم ورئيس بعثة الأمم المتحدة لقوات حفظ السلام في جنوب السودان ديفيد شيرر، المجلس على الأوضاع الإنسانية والأمنية في جنوب السودان.

وقالت السفيرة البريطانية كارين بيرس، رئيسة المجلس لشهر أغسطس، في تصريحات لوسائل الإعلام إن الاجتماع جاء في سياق القرار 2417 (2018) الذي يطالب الأمين العام بتقديم تقرير إلى الأمن المجلس بشأن خطر تجويع المدنيين كأداة للحرب والحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في النزاعات المسلحة.

وقال بيرس: "أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ بشأن مستوى انعدام الأمن الغذائي في جنوب السودان، وأكدوا أن الصراع المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية والمباشرة لأزمة انعدام الأمن الغذائي في البلاد".

وأكدت مطالبة المجلس للأطراف المتحاربة بالسماح "بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفي الوقت المناسب وبدون عراقيل إلى المدنيين في مناطق الصراع.

وتقدر تقارير الأمم المتحدة أن أكثر من سبعة ملايين شخص يعانون من الجوع الذي يهدد حياتهم إذا استمرت الحالة الأمنية في التدهور.

وقالت الدبلوماسية البريطانية إن المجلس يلتزم باتفاقات وقف إطلاق النار ويبرهن على التزامه بالتنفيذ الكامل لاتفاقية سلام أكثر شمولاً.

ورحب المجلس بالجهود الإقليمية الأخيرة للإسراع بعملية السلام وإنهاء الصراع وأكد دعمه لدور الإيقاد



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