مجلس الأمن يبحث نشر القوة الإقليمية في جنوب السودان

واشنطن 3 أبريل 2017 ـ يبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي تترأسه الولايات المتحدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب، نشر قوات الحماية الإقليمية في جنوب السودان.

مجلس الأمن - أرشيف

وسيناقش مجلس الأمن في شهر أبريل الحالي تقريرا حول نشر قوة الحماية الإقليمية ويتوقع أن يؤيد التقرير قرار وصولها الوشيك إلى الدولة المضطربة.

ولم تعيّن الإدارة الأميركية في عهد الرئيس الجديد دونالد ترامب مبعوثا خاصا جديدا للسودان وجنوب السودان إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية تواصل تطبيق السياسة نفسها التي حددها المبعوث السابق دونالد بوث.

وبينما سيرأس السفير الأميركي الجديد نيكي هالي مجلس الأمن ستتاح الفرصة للإدارة الجديدة لتوضيح أية تغيرات في سياستها تجاه جوبا والخرطوم.

وخلال الزيارة التي قام بها إلى جوبا مارس الماضي، أوضح الرئيس السابق لدائرة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هيرفي لادسوس أسباب تأخر نشر قوة الحماية الإقليمية وأعلن أن نشر هذه القوات سيكون في غضون أسابيع.

وفشلت السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور في ديسمبر 2016 في إقناع أعضاء مجلس الأمن بالموافقة على مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات محددة وحظر الأسلحة على جنوب السودان.

وليس من الواضح ما إذا كان السفير الأميركي الجديد نيكي هالي سيعيد تقديم مشروع القرار هذا. وفي مارس الماضي قالت البعثة الأميركية في الأمم المتحدة إن فرض حظر على الأسلحة والعقوبات المحددة هي أدوات متاحة للمجلس.

لكن مصر وروسيا ما زالتا تعارضان بشدة هذه الخطوة ضد جنوب السودان.