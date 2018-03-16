مجلس الأمن يجدد ولاية (يونميس) في جنوب السودان

نيويورك 16 مارس 2018 ـ جدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخميس تفويض بعثة الأمم المتحدة لقوات لحفظ السلام في جنوب السودان (يونميس) لمدة عام آخر وطالب جميع الأطراف المنخرطة في النزاع بإنهاء القتال فوراً.

مجلس الأمن - أرشيف

وصوت أعضاء المجلس بالإجماع على قرار تمديد الولاية حتى 15 مارس 2019 وتكليفها بأداء مهام حماية المدنيين وتهيئة الأوضاع إلى إيصال المساعدة الإنسانية ورصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها ودعم عملية السلام.

وقرر مجلس الأمن الإبقاء على مستويات القوة الإجمالية للبعثة بسقف من القوات يبلغ 17 ألف فرد يشمل قوة الحماية الإقليمية بمستويات يحددها الأمين العام ولكنها لا تتجاوز 4 آلاف فرد مع الحفاظ على الحد الأقصى لعدد 2.101 من أفراد الشرطة.

كما طالب المجلس جميع الأطراف بإنهاء القتال على الفور في جميع أنحاء البلاد، مناشدا الزعماء الوطنيين بالالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه في 11 يوليو 2016 و22 مايو 2017، بالإضافة إلى الهدنة الموقعة 21 ديسمبر 2017.

من جانبه رحب سفير جنوب السودان لدى الأمم المتحدة موم ماجاك مالوك بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في بلاده ، معربا في الوقت نفسه عن أسفه لأن المجلس اختار تسييس قرار حفظ السلام.

وقال مالوك "هناك حاجة لردم التناقض بين المسؤولية الرئيسية للدولة والدعم التكميلي من المجتمع الدولي".

وأقر بأن جنوب السودان منقسم بعنف إلا أن القيادة انتخبها الشعب وأنه يتعين على الهيئة العالمية التعاون مع الحكومة، وزاد "إدانة قيادة البلاد والتهديد بفرض حظر على الأسلحة والعقوبات من شأنه أن يؤدي إلى علاقة خصومة فقط".

وقال مالوك إن الحل الوحيد للصراع هو من خلال عملية سياسية والرئيس قدم العديد من التنازلات، وتابع "ينبغي على البعثة والفريق القطري أن يناقشا مع الحكومة سبل استخدام فهمهم الاستراتيجي كأساس للوصول إلى المعارضة المسلحة".

وأبلغ المجلس أن صراع جنوب السودان كان ذا طابع سياسي وليس عرقي وأن التقارير عن الإبادة الجماعية لم تؤد إلا إلى بث الخوف وسط المواطنين وتشجيع المعارضة المسلحة على مواصلة القتال.