 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 16 آذار (مارس) 2018

مجلس الأمن يجدد ولاية (يونميس) في جنوب السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

نيويورك 16 مارس 2018 ـ جدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخميس تفويض بعثة الأمم المتحدة لقوات لحفظ السلام في جنوب السودان (يونميس) لمدة عام آخر وطالب جميع الأطراف المنخرطة في النزاع بإنهاء القتال فوراً.

JPEG - 44 كيلوبايت
مجلس الأمن - أرشيف

وصوت أعضاء المجلس بالإجماع على قرار تمديد الولاية حتى 15 مارس 2019 وتكليفها بأداء مهام حماية المدنيين وتهيئة الأوضاع إلى إيصال المساعدة الإنسانية ورصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها ودعم عملية السلام.

وقرر مجلس الأمن الإبقاء على مستويات القوة الإجمالية للبعثة بسقف من القوات يبلغ 17 ألف فرد يشمل قوة الحماية الإقليمية بمستويات يحددها الأمين العام ولكنها لا تتجاوز 4 آلاف فرد مع الحفاظ على الحد الأقصى لعدد 2.101 من أفراد الشرطة.

كما طالب المجلس جميع الأطراف بإنهاء القتال على الفور في جميع أنحاء البلاد، مناشدا الزعماء الوطنيين بالالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه في 11 يوليو 2016 و22 مايو 2017، بالإضافة إلى الهدنة الموقعة 21 ديسمبر 2017.

من جانبه رحب سفير جنوب السودان لدى الأمم المتحدة موم ماجاك مالوك بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في بلاده ، معربا في الوقت نفسه عن أسفه لأن المجلس اختار تسييس قرار حفظ السلام.

وقال مالوك "هناك حاجة لردم التناقض بين المسؤولية الرئيسية للدولة والدعم التكميلي من المجتمع الدولي".

وأقر بأن جنوب السودان منقسم بعنف إلا أن القيادة انتخبها الشعب وأنه يتعين على الهيئة العالمية التعاون مع الحكومة، وزاد "إدانة قيادة البلاد والتهديد بفرض حظر على الأسلحة والعقوبات من شأنه أن يؤدي إلى علاقة خصومة فقط".

وقال مالوك إن الحل الوحيد للصراع هو من خلال عملية سياسية والرئيس قدم العديد من التنازلات، وتابع "ينبغي على البعثة والفريق القطري أن يناقشا مع الحكومة سبل استخدام فهمهم الاستراتيجي كأساس للوصول إلى المعارضة المسلحة".

وأبلغ المجلس أن صراع جنوب السودان كان ذا طابع سياسي وليس عرقي وأن التقارير عن الإبادة الجماعية لم تؤد إلا إلى بث الخوف وسط المواطنين وتشجيع المعارضة المسلحة على مواصلة القتال.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الجنسية: سوداني بدوني! 2018-03-15 21:50:02 مصطفى عبد العزيز البطل (١) حالة العجز وقلة الحيلة التي تعتري بعض الأحباب من بين نشطاء معارضي النظام تنتهي بهم دائما، كما تنتهي بالمشهد الإعلامي السوداني بوجه الإجمال، إلى سلسلة من المونولوجات والمسرحيات العبثية، فكلما (...)

السلاح كأيديولوجيا لدى الحركة الإسلامية 2018-03-12 19:48:39 كتبت : سلمى التجاني ( 1 ) من القضايا المهمة التي يجب وضعها في الإعتبار عند التفكير في التغيير السلمي للنظام، هي مسألة التشكيلات العسكرية والأمنية التابعة للنظام، المعروفة منها وغير المعروفة. بدءاً بالقوات الخاصة والأمن (...)

هل التشبث بالسودان القديم هو أصل الداء؟ 2018-03-12 11:22:47 كتب : عبد الحميد أحمد وقع الشوائب في جملة تعاطي الأحزاب السياسية السودانية مع أزمة قصور التنمية في ما بات يعرف بمناطق الهامش أحدث ريباً عظيماً في العلاقة بين هذه الأحزاب وحركات المقاومة المسلحة التي نهضت تعبّر عن المظلمة (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.