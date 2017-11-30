مجلس الأمن يحث على دعم إحياء عملية السلام في جنوب السودان

جوبا 30 نوفمبر 2017- حثت مسؤولة رفيعة المستوى في الأمم المتحدة أعضاء مجلس الأمن على تأييدهم بالإجماع لعملية إحياء السلام حتى تنتهي معاناة جميع أبناء شعب جنوب السودان.

مساعد الامين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام بينتو كيتا

وتتولى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) بدعم من البلدان المجاورة قيادة عملية التنشيط من أجل إحياء تنفيذ اتفاق السلام الموقع 2015.

وفى كلمتها امام مجلس الأمن حول الوضع الأمني في الدولة الوليدة، اعربت مساعد الامين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام بينتو كيتا الثلاثاء عن قلقها ازاء تزايد عدد الحوادث التي تستهدف المنظمات الإنسانية والقيود المفروضة على حركة بعثة الامم المتحدة لقوات حفظ السلام في الجنوب السودان (يونميس).

واضافت كيتا "ان الوضع الإنساني في جنوب السودان ما زال مأساويا ويتضاعف بسبب النزاع المسلح الواسع الانتشار والعنف الطائفي والنزوح الكبير للسكان والقيود المفروضة على وصول المساعدات الانسانية إلى المتضررين ".

وذكرت الأمم المتحدة ان ما يقدر ب 4 ملايين من مواطني جنوب السودان اضطروا الى الفرار من ديارهم فى الصراع الذي اندلع قبل اربعة اعوام عقب نزاع سياسي بين الرئيس سلفا كير ونائبه حينها رياك مشار.

كما حذرت مسؤولة الأمم المتحدة من أن موسم الجفاف في جنوب السودان يمكن أن يؤدي إلى مزيد من القتال الذي من شأنه أن يقوض العملية السياسية ويسبب خسائر إضافية في صفوف المدنيين.

ووفقا لما ذكرته الامم المتحدة فان حوالي نصف سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة يعانون من الجوع، بما في ذلك حوالي 1.7 مليون شخص على حافة المجاعة.

وقالت كيتا "من المحتمل ان يزداد الوضع سوءا مع بداية موسم الجفاف".

واكدت مسؤولة الامم المتحدة ان الصراع في جنوب السودان لا يمكنه حله إلا عن طريق الحل السياسي، مطالبة المجتمع الدولي على تقديم دعم موحد وغير مشروط لعملية السلام.