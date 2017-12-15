مجلس الأمن يدعم الجهود الإقليمية لإحياء اتفاق سلام جنوب السودان

نيويورك 15 ديسمبر 2017 ـ قال مجلس الأمن الدولي، الخميس، إنه لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء الوضع في جنوب السودان الذي ينزلق في حرب أهلية منذ 2013، معربا عن تأييده لمبادرة الإيقاد التي تهدف لإنقاذ اتفاق السلام الموقع 2015.

مجلس الأمن - أرشيف

وأدى الصراع في جنوب السودان، الذي يدخل عامه الخامس، إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من مليوني شخص.

وفي بيان أصدره يوم الخميس أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن "قلقه العميق" إزاء التصرفات التي قامت بها جميع الأطراف في النزاع والتي أدت إلى إطالة أمد الحرب حيث يحتاج 7.6 مليون شخص الى مساعدات، بجانب نزوح 4 ملايين وحاجة ستة ملايين الى الغذاء الكافي.

واطلع المجلس على تقرير أعدته اللجنة المشتركة للرصد والتقييم في سبتمبر 2017 والذي أشار إلى أن أطراف النزاع لم تنفذ البنود الأساسية في اتفاق السلام 2015.

وأعرب مجلس الأمن عن تأييده القوي لمنتدى الإيقاد لتنشيط عملية السلام، لافتا إلى أنه يتطلع إلى عقد محفل شامل للجميع وتحقيق تقدم ملموس على المبادرة بحلول نهاية ديسمبر.

وحث المجلس في بيانه جميع الأطراف على المشاركة البناءة في عملية تنشيط اتفاق السلام، مؤكدا ضرورة عدم وضع شروط مسبقة لأي طرف للمشاركة.

كما أبدى مجلس الأمن الدولي قلقه بشأن استمرار العقبات التي تعرقل تقديم المساعدات الحيوية المنقذة للحياة للمتضريين من شعب جنوب السودان وأدان في الوقت ذاته الهجمات على العاملين والمنظمات الإنسانية الوطنية والدولية، مؤكدا أنه يجب مساءلة مرتكبي انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان.