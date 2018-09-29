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مجلس الأمن يدعو إلى مراقبة عقوبات جنوب السودان

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جوبا 29 سبتمبر 2018- دعت لجنة عقوبات جنوب السودان في مجلس الأمن أعضاء الأمم المتحدة إلى التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة المفروض على البلاد والعقوبات الفردية الأخرى.

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مجلس الامن يصوت بالاجماع على معاقية معرقلي السلام في جنوب السودان

في بيان مقتضب قال مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بشأن جنوب السودان اطلعت من منسق فريق الخبراء المعني بجنوب السودان فيما يتعلق بخطة عمل الفريق للفترة 2019-2019.

وقال المتحدث إن اللجنة والفريق ناقشا في اجتماعهما الذي أنعقد في 14 سبتمبر الأحداث الأخيرة في جنوب السودان في سياق خطط الفريق الرامية إلى تقديم تقرير منتصف المدة إلى مجلس الأمن بحلول 1 ديسمبر 2018.

وشدد المشاركون أيضا على "أهمية قيام الدول الأعضاء بتنفيذ الحظر الذي فرضه القرار 2428 (2018) بصورة كاملة وتجميد الأصول وحظر السفر المفروض على الأفراد المعينين بموجب القرار 2206 (2015)".

وفي يوليو 2015 أدرج مجلس الأمن ستة من كبار جنرالات الجيش في جنوب السودان في القائمة السوداء بسبب "تأجيج الصراع المستمر والمساهمة في الأزمة الإنسانية المدمرة" في الدولة الوليدة. وفرض مجلس الأمن في يوليو 2018 حظراً على الأسلحة على جنوب السودان، بعد أكثر من أربع سنوات من بدء النزاع.



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