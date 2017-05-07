مجلس الأمن يدين الهجوم على بعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان

واشنطن 7 مايو 2017 ـ أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشدة الهجوم الذي وقع على بعثته لقوات حفظ السلام في جنوب السودان (يونيمس) بتاريخ 3 مايو من هذا الشهر، داعيا الأطراف المتحاربة للتقيد فورا بوقف إطلاق النار الدائم المنصوص عليه في اتفاق السلام الموقع أغسطس 2015.

جنود من حفظة السلام في جنوب السودان ..صورة من (يونميس)

وطبقا للبعثة فإنه بين حوالي الساعة 11 مساء 3 مايو تعرضت قاعدة العمليات المؤقتة في منطقة ليير بولاية الوحدة سابقا إلى هجوم بأساحلة خفيفة اتجاه مدينة قريبة تسيطر عليها الحكومة.

وقال بيان أصدره مجلس الأمن السبت "إن أعضاء مجلس الأمن يذكرون الأشخاص الذين ينخرطون بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الهجمات ضد بعثة الأمم المتحدة أو عمليات حفظ السلام الأخرى أو عمال الإغاثة قد يتعرضون لعقوبات مستهدفة ".

ومع ذلك أعرب اعضاء المجلس عن تقديرهم للإجراءات التي اتخذتها قوات حفظ السلام في صد الهجوم، معربين في الوقت ذاته عن شجبهم للعنف المتواصل الذي ترتكبه الأطراف المختلفة.

ودعا الأعضاء إلى إزالة العقبات التي تعترض تسليم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.

يشار ان المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ناشد حكومة السودان قبل يومين بوقف عملياتها العسكرية في منطقة أعالي النيل .

وبالرغم من اتفاق السلام الموقع أغسطس 2015 فإن جنوب السودان ما يزال يشهد نزاعات مسلحة بين القوات الموالية للرئيس سلفاكير ميارديت والمليشيات المعارضة المسلحة بقيادة النائب السابق رياك مشار .

وأدى العنف إلى تزايد أعداد النازحين إلى قواعد الحماية للمدنين التابعة للأمم المتحدة في الدولة الوليدة بينما فر الآلاف إلى أوغندا والسودان وإثيوبيا وكينيا.