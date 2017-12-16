مجلس الأمن يمدد تفويض (يونميس) في جنوب السودان

نيويورك 16 ديسمبر 2017- صادق مجلس الامن الدولي الخميس بالإجماع على قرار بتمديد تفويض بعثة الامم المتحدة لحفط السلام في جنوب السودان (يونميس) حتى 15 مارس 2018.
- جنود من رواندا في قوات حفظ السلام بجنوب السودان في صورة تعود لسبتمبر من العام 2016 (أسوشيتد برس)
وأجاز مجلس الأمن للبعثة استخدام جميع الوسائل اللازمة للاضطلاع بمهامها على النحو المبين في القرار 2327 (2016).
واعتمد المجلس أيضا بيانا رئاسيا عن جنوب السودان أعرب فيه عن بالغ قلقه إزاء الوضع السياسي والأمني والإنساني والاقتصادي في البلاد التي تنزلق في حرب أهلية منذ 2013.
وابدى المجلس قلقه العميق إزاء تصرفات أطراف الصراع التي أدت إلى استمرار الحالة المأساوية، حيث يحتاج 7.6 مليون شخص حاليا إلى المعونة، و4 ملايين نازح، و6 ملايين شخص يفتقرون إلى ما يكفي من الغذاء.
وأبدى مجلس الأمن كذلك أسفه إزاء عدم التزام الطرفين بالتزاماتهما بوقف إطلاق النار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المحتاجين.
ودخلت دولة جنوب السودان في حرب أهلية أواخر عام 2013، أي بعد عامين على استقلالها عن السودان، دفعت ثلث السكان للنزوح عن منازلهم.
وتفجر النزاع بسبب خلاف بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار وتحول في النهاية إلى قتال على أسس عرقية.
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