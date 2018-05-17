مجلس الأمن يمدد ولاية القوات الأمنية المؤقتة في أبيي (يوتيسفا)

جوبا 17 مايو 2018- تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع قراراً بتمديد ولاية القوات الأمنية المؤقتة في أبيي (يوينسفا) حتى 15 مايو من العام المقبل ، قائلاً إن الوضع الحالي يشكل تهديدًا خطيرًا للسلم الدولي.

القوات الإثيوبية المكونة لقوة الحماية المؤقتة في أبيي

وتنتشر قوات أممية في أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان بموجب قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وجدد القرار مطالبة السودان وجنوب السودان بإنشاء إدارة ومجلس لمنطقة أبيي، بالإضافة إلى خدمة الشرطة التي يمكن أن تتولى مهام الشرطة في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك حماية البنية التحتية النفطية.

وشدد مجلس الأمن كذلك على الحاجة الماسة لحكومتي البلدين للتعاون بشأن أبيي.

وأعرب عن قلقه المتجدد بشأن التأخير وتوقف الجهود المبذولة من أجل تفعيل آلية الرصد والتحقق من الحدود المُشتركة التي تدعمها القوة.

كما دعا القرار إلى بذل الجهود لتحديد خط مركز حدود المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح على الأرض، مع التأكيد على أن هذا الخط لن يمس بأي حال من الأحوال الوضع القانوني للحدود، والمفاوضات الجارية بشأن المناطق المتنازع عليها أو ترسيم الحدود.

وحث القرار الحكومتين على اتخاذ خطوات فورية لتنفيذ تدابير بناء الثقة بين مجتمعات منطقة أبيي، وطالب بشدة جميع مجتمعات أبيي على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والكف عن الأعمال أو التصريحات التحريضية التي قد تؤدي إلى صدامات عنيفة.

وفي الوقت نفسه رحبت إثيوبيا، الدولة الوحيدة المساهمة بقوات في القوة الأمنية المؤقتة، بالقرار، لكنها حثت كلا من السودان وجنوب السودان على الوفاء بالتزاماتهما.