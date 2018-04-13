مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة (يونسفا) بأبيي 10 أيام

الخرطوم 13 أبريل 2018 ـ قرر مجلس الأمن الدولي، الجمعة، تمديد ولاية قوة حفظ السلام المؤقتة "يونسفا" في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان لمدة 10 أيام.

قوات "يونيسفا" في أبيي

ووفق القرار الصادر تحت الرقم "2411"، فإنه كان من المفترض أن تنتهي ولاية البعثة منتصف أبريل الحالي، وتم التمديد بهدف دعم الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات بين البلدين في المنطقة الحدودية المتنازع عليها.

وقال القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأميركية يوم الخميس إن "الوضع الراهن في أبيي وعلى طول الحدود بين السودان وجنوب السودان يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين".

وأكد القرار الذي تلقته (سودان تربيون): "إبقاء مسألة أبيي قيد النظر الفعلي للدول الأعضاء بالمجلس".

وطبقا للقرار سيتم تمديد ولاية "يونسفا" في منطقة أبيي حتى 23 أبريل الجاري.

وأنشأ مجلس الأمن بعثة "يونسفا" في يونيو 2011 لحفظ الأمن في منطقة "أبيي"، وتتشكل القوة حاليا من 5326 فردا إثيوبياً.

وتم تمديد ولاية البعثة أكثر من مرة كان آخرها في نوفمبر الماضي.

وتملك "يونسفا" الحق في استخدام القوة للدفاع عن نفسها وحماية المدنيين ومنظمات الإغاثة لكن تفويضها لا يدعو إلى مراقبة التقيد بقانون حقوق الإنسان كما تفعل معظم قوات حفظ السلام.

وتتنازع الخرطوم وجوبا، حول منطقة أبيي الغنية بالنفط، التي تقطنها قبيلة دينكا نقوك الجنوبية، ويقصدها رعاة قبيلة المسيرية الشمالية صيفا.

وقدمت الولايات المتحدة في مايو 2016 مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، يطلق يد قوات "يونسفا" في المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح بين السودان وجنوب السودان، قبل أن يحث على تحديد هذه المنطقة بصفة نهائية.

وحثت واشنطن، الخرطوم وجوبا على ترسيم احداثيات المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح أو التوصل لاتفاق بشأنها وإخلائها من جميع الأسلحة بما في ذلك منطقة "14 ميل".

وينتظر أن تكون المنطقة منزوعة السلاح بطول 2100 كلم وعمق 6 كلم بجهة الشمال والجنوب من خط حدود الأول من يناير 1956.