مجلس الأمن يناقش فرض عقوبات على جنوب السودان الثلاثاء

جوبا 7 مايو 2018- يناقش مجلس الامن التابع للأمم المتحدة غداً الثلاثاء نظام عقوبات جنوب السودان وسيتلقى تقريرا حول الوضع في الدولة المضطربة الواقعة شرق افريقيا.

جوانا فرونيكا

وتشمل عقوبات الأمم المتحدة الموجهة ضد مسؤولين من جنوب السودان حظر السفر وتجميد الأصول في 31 مايو 2018 ويتوقع تجديدها بحلول نهاية الشهر.

في اجتماع تشاوري يوم الثلاثاء، سيطلع رئيس لجنة عقوبات جنوب السودان السفيرة جوانا ورونيككا الأعضاء على عمل اللجنة قبل تجديد العقوبات في اجتماع مقرر في 31 مايو.

واجتمعت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن في أبريل الماضي مع فريق الخبراء لمناقشة تقريرها النهائي وتوصياتها بشأن جنوب السودان الذي ينزلق في حرب أهلية منذ 2013.

كما سيتم إطلاع المجلس على عمل بعثة الأمم المتحدة لقوات حفظ السلام في جنوب السودان (يونميس) من قبل وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا.

ومن من التوقع كذلك أن يقدم مبعوث الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيقاد) لجنوب السودان إسماعيل وايس موجز عن أنشطة البعثة.

وفي الأسبوع الماضي أدان رئيس بعثة يونميس دافيد شيرر استمرار العنف وانتهاكات اتفاق السلام الموقع 2015 واتفاق وقف الأعمال القتالية الموقع ديسمبر 2017.