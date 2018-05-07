مجلس الأمن يناقش فرض عقوبات على جنوب السودان الثلاثاء

جوبا 7 مايو 2018- يناقش مجلس الامن التابع للأمم المتحدة غداً الثلاثاء نظام عقوبات جنوب السودان وسيتلقى تقريرا حول الوضع في الدولة المضطربة الواقعة شرق افريقيا.
- جوانا فرونيكا
وتشمل عقوبات الأمم المتحدة الموجهة ضد مسؤولين من جنوب السودان حظر السفر وتجميد الأصول في 31 مايو 2018 ويتوقع تجديدها بحلول نهاية الشهر.
في اجتماع تشاوري يوم الثلاثاء، سيطلع رئيس لجنة عقوبات جنوب السودان السفيرة جوانا ورونيككا الأعضاء على عمل اللجنة قبل تجديد العقوبات في اجتماع مقرر في 31 مايو.
واجتمعت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن في أبريل الماضي مع فريق الخبراء لمناقشة تقريرها النهائي وتوصياتها بشأن جنوب السودان الذي ينزلق في حرب أهلية منذ 2013.
كما سيتم إطلاع المجلس على عمل بعثة الأمم المتحدة لقوات حفظ السلام في جنوب السودان (يونميس) من قبل وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا.
ومن من التوقع كذلك أن يقدم مبعوث الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيقاد) لجنوب السودان إسماعيل وايس موجز عن أنشطة البعثة.
وفي الأسبوع الماضي أدان رئيس بعثة يونميس دافيد شيرر استمرار العنف وانتهاكات اتفاق السلام الموقع 2015 واتفاق وقف الأعمال القتالية الموقع ديسمبر 2017.
أخر الآراءالماركسية.. قراءة جديدة 2018-05-07 14:16:48 الإمام الصادق المهدي ألمانيا الآن يحكمها حزب يُدعى الديمقراطي المسيحي، وهي دولة رأسمالية باقتصاد هو الأنجح في الغرب، حتى أن الميزان التجاري بينه وبين الولايات المتحدة يميل لصالحه. وتقود ألمانيا سيدة: انجلا ميركل، دون (...)
الصحافة وحريتها .. والعبث 2018-05-07 14:15:04 كتبت : سلمى التجاني إن أردنا الحديث عن حرية الصحافة، في يومها العالمي، الذي كان في الثالث من هذا الشهر، ولا يكون حدثينا ضربٌ من العبث، فعلينا التفريق في هذه المناسبة بين سودانَيْن اثنين، سودان النظام وسوداننا. وبين هذين (...)
استحقاقات السلطة الرابعة 2018-05-06 20:01:24 الإمام الصادق المهدي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ينبغي أن نبين أسباب غياب حرية الصحافة واستحقاقاتها. مقدمة: هنالك عوامل موضوعية هي: عالمية النظام الاقتصادي والتجاري، عالمية وسائل المواصلات وثورة الاتصالات، (...)
المزيد