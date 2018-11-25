مجلس الدفاع المشترك لجنوب السودان يناقش التريبات الأمنية في الخرطوم

الخرطوم 25 نوفمبر 2018- التأم في الخرطوم الأحد الاجتماع الأول لمجلس الدفاع المشترك لجنوب السودان المؤلف من ممثلي الحكومة والمعارضة بأجنحتها المختلفة، لبحث الترتيبات الامنية .

وانعقد الاجتماع في مقر الأكاديمية العليا للدراسات الأمنية بضاحية سوبا جنوب الخرطوم بمشاركة المبعوث الخاص لـ(إيقاد) الى جنوب السودان إسماعيل أويس والفريق أول ركن عصام الدين المبارك ممثلا لرئيس هيئة الأركان السودانية.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية عن رئيس هيئة الأركان بجنوب السودان الفريق غبريال ريال جوك إن الإجتماع ناقش اللوائح وتحديد الجداول الزمنية لبدء عملية الترتيبات الأمنية.

وأشار الى عقد اجتماع آخر يوم الاثنين لمناقشة المرجعيات الخاصة بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين الأطراف بجنوب السودان، مضيفاً أن الاجتماعات ستستمر لمدة يومين.

يذكر أن مجلس الدفاع المشترك يعتبر أعلى هيئة قيادية بدولة جنوب السودان ويتكون من رؤساء هيئة الأركان ونوابه بالحكومة والمعارضة، ومن مهامه تطبيق اتفاقية الترتيبات الأمنية قبل الفترة الانتقالية وخلالها.