 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 20 تموز (يوليو) 2019

مجلس (الصحوة) ينتقد الاتفاق السياسي ويطالب بالإفراج عن موسى هلال

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 19 يوليو 2019 - انتقد مجلس الصحوة الثوري الإعلان السياسي الذي توصلت له قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الانتقالي، قائلا إن الاتفاق أغفل أهم القضايا المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين وأسرى الحرب على رأسهم موسى هلال.

JPEG - 31 كيلوبايت
زعيم قبيلة المحاميد المعروف الشيخ موسى هلال..صورة لـ(سودان تربيون)

ومجلس الصحوة الثوري هو جسم سياسي أسسه الزعيم القبلي في دارفور موسى هلال عقب خلافه مع النظام السابق.

وفي 2017 تم أسر موسى هلال بواسطة قوات "الدعم السريع" بعد اشتباكات بين الطرفين، في أعقاب حملة أطلقتها الحكومة وقتها لجمع السلاح رفضها هلال وجماعته في حرس الحدود.

وقال مجلس الصحوة في بيان باسم امينه السياسي، محمد خدام محمد عبد الكريم، تلقته "سودان تربيون" إن ما تم من توقيع يعزز عملية تغيب المهمشين في السودان ويعتبر مواصلة لسيطرة النخب المركزية على القرار السياسي بالبلاد منذ تكوين الدولة السودانية منذ العام 1956.

وأضاف "الإعلان السياسي أهمل قضايا الحرب والسلام وغض نظره عن إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين علي رأسهم الشيخ موسي هلال القيادي والموقع على إعلان الحرية والتغيير".

وأوضح أن الاتفاق لم يتطرق لمعالجة أمهات القضايا المصيرية الخاصة بإنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل وكذلك لم يُعالج الملفات الإنسانية وأوضاع أسرى الحرب والمعتقلين.

وحذر البيان من مغبة التسرع في إصدار الإعلان الدستوري دون الجلوس والتفاكر بين كافة مكونات قوى الحرية والتغيير والاتفاق حول القضايا الأساسية مع تحديد كيف يحكم السودان وضمان إقامة الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع مجموع الشعب المتحد والتماسك.

وذكر أن المجلس قدم خطابات إلى لجان التفاوض بقوى الحرية والتغيير حول المعتقلين وعلى رأسهم موسى هلال وأسرى الحرب لكافة قوى الحرية التغيير وقوى الثورة، لكن ذلك لم يرد في الاتفاق السياسي.

وطالب البيان بإطلاق سراح كافة أسرى الحرب والمعتقلين السياسيين فوراً على رأسهم الشيخ موسي هلال وهارون مديخير والسافنا والمئات من قيادات الصحوة السياسيين والعسكريين.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

اتفاق الحرية والتغيير والمجلس العسكرى بين عينين !. 2019-07-18 05:07:05 فيصل الباقر faisal.elbagir@gmail.com بعد مُعاناة، ولنقل – بلا تحفُّظ - ولادة متعثّرة، تمّ التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة (( الإتفاق السياسى لإنشاء هياكل ومؤسسات الحكم فى الفترة الإنتقالية )) بين المجلس العسكرى وقوى (...)

الديمقراطية و مكانة الجيش : الحالة السودانية 2019-07-15 07:03:34 عبدالوهاب الأفندي على الرغم من المحاذير المشروعة تجاه الاتفاق الذي يوشك أن يرى النور بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، إلا أن وضعه موضع التنفيذ هو الخيار الأفضل للسودان، في وجود حاجة ملحة (...)

الثورة مستمرة: هل تجاوز المحتوى حدود العبارة؟ 2019-07-15 06:34:03 مجدي الجزولي تنعقد وتنفض جلسات التفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحرية التغيير وبينهما وسيط عن الحكومة الإثيوبية وآخر عن الاتحاد الافريقي. تناقلت الأخبار أكثر من عقدة تحول دون الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، الاتفاق الذي ظل (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.