مجلس الوزراء السعودي يجدد تأكيد مساندة الرياض للسودان

الخرطوم 29 يناير 2019- جدّد مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدها الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، دعمه للسودان في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
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وأوضح وزير الإعلام، تركي بن عبد الله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة أن موقف السعودية يجسد مواقفها الثابتة بقيادة خادم الحرمين الشريفين مع الدول الشقيقة والحرص على أمنها واستقرارها.
وأشار إلى تأكيد الملك سلمان بن عبد العزيز، على أن أمن السودان أمن للمملكة واستقراره استقرار لها، وبعثه وفداً وزارياً لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وكان خادم الحرمين الشريفين، بعث وفداً وزارياً إلى السودان، الأسبوع الماضي تضامناً معه في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وضم الوفد الوزاري السعودي كل من نبيل العامودي وزير النقل ود. أحمد قطان وزير الدولة بالخارجية الى جانب وزير التجارة.
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